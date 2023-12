ONLINE: Házenkářky bojují ve čtvrtfinále MS s Francií, způsobí další překvapení?

Češky na letošním šampionátu, který společně hostí Norsko, Dánsko a Švédsko, zatím předvádějí vynikající výkony. Vyhrály čtyři ze šesti dosavadních zápasů, mezi nejlepší osmičku překvapivě postoupily z osmifinálové skupiny, v níž měly po vítězství nad Španělkami nejlepší bilanci v minitabulce tří týmů.

Nyní ve čtvrtfinále čelí úřadujícím olympijským šampionkám a obhájkyním stříbra z Francie, k duelu se přesunuly z Dánska do Norska.

ONLINE: Česko vs. Francie Čtvrtfinále mistrovství světa podrobně sledujeme.

„Čeká nás možná aktuálně nejlepší tým na světě. Bude to pro nás velká výzva,“ řekl ve svazové nahrávce pro média norský trenér reprezentantek Bent Dahl a připomněl, že Francouzky v neděli v osmifinálové skupině předčily i norské obhájkyně titulu.

„V národním týmu to asi bude největší zápas v kariéře. Nehrajete každý den čtvrtfinále mistrovství světa, navíc ještě s Francií. V těchto zápasech je to samozřejmě všechno o výhře, ale také o tom se učit. Musíme najít správný balanc mezi nervozitou, tím, že je to čtvrtfinále, soupeřem a naší hrou. Ale holky vypadají správně emočně nastavené,“ doplnil třiapadesátiletý norský trenér.

Češky se s Francií ještě pod vedením předchozího kouče Jana Bašného utkaly v kvalifikaci na poslední mistrovství Evropy. Zatímco venku prohrály vysoko 22:38, v domácí odvetě loni v dubnu senzačně zvítězily 31:30.

Podaří se jim překvapení zopakovat nyní v Trondheimu?

I pokud by s Francií prohrály, čeká je ještě boj o konečné páté až osmé místo, mají tak velkou šanci vylepšit své maximum ze světových šampionátů od rozdělení federace, kterým je osmá příčka z roku 2017.

Díky postupu do čtvrtfinále navíc získaly jistotu, že na jaře příštího roku si poprvé v samostatné historii zahrají olympijskou kvalifikaci.