Střelkyně ze sportovní rodiny či opora v bráně. Kdo táhne české házenkářky?

Nestává se totiž každý den, že by slabší celky porazily třeba velesilné Španělsko. Češkám se to v pátek podařilo, navíc vysoko 30:22. I přes nedělní prohru 27:30 s Brazilkami slavily podruhé v historii postup do čtvrtfinále a poprvé si zajistily i senzační účast v olympijské kvalifikaci.

S Jihoameričankami totiž potřebovaly prohrát maximálně o čtyři góly a zároveň doufat, že Nizozemky vyhrají nad Španělkami.

A obě jejich přání se vyplnila.

„Je to velmi důležitý počin pro celou českou házenou, pro naše mladé hráčky. Jsem velmi pyšný na to, čeho jsme dosáhli,“ chválil úspěch v nahrávce pro média norský trenér českých házenkářek Bent Dahl.

Česko vs. Francie online v úterý od 17:30

Právě on jako cizinec nejlépe ví, jak se o jeho svěřenkyních mluví v zahraničí.

A potvrzuje, že po famózním úspěchu úplně jinak než před šampionátem.

„Vrátili jsme Česko na házenkářskou mapu, znamená to pro nás opravdu hodně. Hrajeme s pozitivním naladěním, což se nám vrací. Před šampionátem skoro nikdo nevěřil, že bychom mohli být silným týmem. Ale teď jsme všem ukázali, že se můžeme dostat mezi nejlepší světovou osmičku,“ říká hrdě. „I řada expertů o nás mluví pozitivně, myslím, že jsme všechny překvapili.“

Trenér českých házenkářek Bent Dahl uděluje pokyny během zápasu se Španělskem.

Jeho svěřenkyně táhla v osmifinálové skupině v dánském Frederikshavnu především Markéta Jeřábková. Proti Španělsku se blýskla devíti góly, Brazilkám jich nastřílela hned jedenáct. A když za jeden z povedených výkonů dostala cenu pro nejlepší hráčku zápasu, rychle ji odložila a šla slavit společně s ostatními.

„Vždycky říkám, že individuální ocenění je příjemné a zahřeje, ale utkání nevyhrává. V týmovém sportu nikdy nepostupuje jedinec sám,“ ví hráčka, která pochází ze sportovní rodiny.

Otec Jaroslav je bývalý fotbalista, bratr Jakub zase hokejový obránce. Sama vyrůstala v plzeňském klubu, než se přesunula do Mostu a odtud do zahraničí. Nyní působí jako levá spojka v dánském týmu Ikast Handbold.

Její dominantní hru podporuje další šikovná hráčka Charlotte Cholevová. Teprve 21letá reprezentantka hraje ve francouzské Bretani a na šampionátu patří stejně jako Jeřábková k nejlepším střelkyním.

Nejen kvalitní útok však zdobí české házenkářky, hlavně v pátečním utkání se silným Španělskem excelovala i brankářka Petra Kudláčková. Zlikvidovala 18 střel a úspěšnost zákroků si vytáhla na úctyhodných 46 procent.

Po zdárných štacích ve Švédsku a Francii se minulé léto překvapivě vrátila do mateřského klubu Slavia Praha. Své rozhodnutí si ale pochvaluje a místo v reprezentaci stále obhajuje fantastickými výkony.

Charlotte Cholevová jako hráčka francouzského Brest Bretagne

Zároveň do týmu přináší zkušenosti, které v zahraničí nabrala. „A že jich pár bylo. Navíc máme Markétu Jeřábkovou a Verču Malou, špičky na evropské scéně, které už mají něco odehráno,“ chválí spoluhráčky v národním týmu.

Křídelnice Veronika Malá opravdu společně se třemi jmenovanými na šampionátu výkonnostně vyčnívá.

A stejně jako ostatní hráčky už vyhlíží olympijskou kvalifikaci: „Je to skvělý pocit, protože budeme hrát o něco velkého, což jsme chtěly. Je úžasné, že se nám to povedlo.“

V úterý je ovšem čeká ještě čtvrtfinále proti Francouzkám, které překvapivě přehrály Norky. Vítězky olympiády v Tokiu nejsou pro tým kouče Dahla žádnou neznámou, před dvěma roky je Češky na domácí půdě porazily.

„Holky díky tomu ví, že není nemožné s nimi vyhrát. I když je čeká další těžký zápas, mají obrovskou motivaci,“ věří trenér.

Gólmanka české házenkářské reprezentace Petra Kudláčková

Na čtvrtfinálové utkání se jeho svěřenkyně vrhnou v půl šesté v norském Trondheimu, kam z Dánska s ostatními týmy přeletěly. A i kdyby do semifinále nepostoupily, splněno už mají.

„Takové tažení před začátkem nikdo nečekal. I tak se teď nechceme jen tak spokojit s tím, co jsme doposud dokázaly,“ sdílí ambice Jeřábková. „Uděláme vše pro to, aby se stal další zázrak.“