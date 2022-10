Rahm ozdobil třetí triumf na golfovém turnaji v Madridu rekordem

Rahm nastupoval v roli lídra do závěrečného kola, před kterým vedl o jednu ránu před Australanem Minem Woo Leem. Na závěr se zaskvěl výsledkem 62 ran a celkovým skóre -25 vylepšil vlastní rekord turnaje z roku 2019 o tři údery. Druhý Matthieu Pavon z Francie zaostal o šest ran.

„Byl to perfektní týden. Seve byl pro mě velký hrdina a dokázat během pár let to, co on za celou kariéru, je trochu ponižující, to nezastírám. Asi tu nebyli ti nejsilnější soupeři, proti kterým jsem za celý rok hrál, ale někdy to bývá o to těžší,“ uvedl Rahm po svém osmém triumfu na elitním evropském okruhu. Ballesteros jich nasbíral 50.

Český golfista Ondřej Lieser zahrál v úvodních kolech 73 a 77 ran a neprošel cutem.