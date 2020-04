McIlroy je pro odložení Ryder Cupu, hrát bez diváků odmítá

„Ryder Cup bez fanoušků by nebyl Ryder Cup,“ řekl McIlroy v rozhovoru na sociálních sítích. „Soutěž by přišla o unikátní atmosféru, o neobyčejný náboj. Pokud by se mělo hrát bez diváků, tak bych to radši o rok posunul,“ uvedl.

Ryder Cup se má hrát od 25. do 27. září. Sezona je aktuálně přerušena do konce května, ale není jisté, že v červnu začne. Ovlivněna tak může být i kvalifikace hráčů do jednotlivých týmů, do nichž se nominují na základě letošních výsledků.

Například evropský kapitán Pádraig Harrington už dříve uvedl, že nemá problém s tím, že si všech dvanáct hráčů pro Ryder Cup vybere sám. Právě jeho výběr bude obhajovat výhru z roku 2018, kterou řídil Ital Francesco Molinari.

Prestižní Ryder Cup se hrával od založení v roce 1927 vždy každý druhý rok v lichých letech. Po teroristických útocích v USA 11. září roku 2001 ale byl o dvanáct měsíců odložen a od té doby se koná v sudých letech.