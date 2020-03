Golfista Casey: Odložme Ryder Cup, aby se mohly dohrát majory

Ryder Cup, v němž se utkávají týmy Evropy a USA, je v kalendáři naplánován na září. „Nejsem velký fanoušek odkládání věcí, ale už byl odložen v minulosti, tak proč by se to nemohlo udělat znovu,“ připomněl situaci po 11. září 2001. Po teroristických útocích v USA byl Ryder Cup o 12 měsíců odložen a od té doby se koná v sudých letech.

Letošní ročník, v němž by měl tým Evropy obhajovat titul z roku 2018, se má v září uskutečnit na hřišti Whistling Straits ve Wisconsinu. O možném odložení se ale zatím jen spekuluje. „Pokud by měly být v ohrožení životy, pak to musíme udělat, to je jasné. Já bych to podpořil,“ prohlásil Casey, jenž by se tento týden za normální situace snažil o završení vítězného hattricku na PGA Championship.

„Současná situace už není o golfu. Je to o starostech o bezpečnost lidí, lidském zdraví a ekonomických dopadech toho všeho,“ dodal jeden z členů předloňského vítězného mužstva.

Z kalendáře PGA Tour už kvůli koronaviru vypadlo jedenáct akcí. Osm z nich pořadatelé pro letošek zrušili. Sezona prestižního amerického seriálu je momentálně přerušena nejméně do poloviny května.