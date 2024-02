Na lukrativním turnaji v Rijádu prošly cutem jen Melichová a Kousková

Jana Melichová a Sára Kousková se kvalifikovaly na lukrativním golfovém turnaji Ladies European Tour v Rijádu do víkendových kol. Šestadvacetileté Melichové patří po dvou dnech dělené 46. místo. Kousková po 16. místě na předchozí akci v Keni tentokrát bude útočit z 59. pozice. Daleko za postupem skončila při svém vstupu do sezony LET česká jednička Klára Davidson Spilková a cutem neprošla ani Kristýna Napoleaová.