Golfistka Davidson Spilková se v úvodu NSW Open blýskla hole in one

Davidson Spilková zahrála tzv. hole in one na 115 metrů dlouhé třetí jamce. „Ani jsem neviděla, že to spadlo do jamky. Řekli mi to až nějací fanoušci, co šli s námi,“ uvedla na webu turnaje devětadvacetiletá golfistka, která si připsala osmé eso kariéry.

Nejlepší českou reprezentantkou po prvním kole je na dělené 14. příčce Kousková s výkonem 69 úderů. Spilková stejně jako Jana Melichová zahrála 72 ran a dělí se o 46. místo. Kristýna Napoleaová figuruje s 75 údery na 90. příčce. V čele je domácí amatérka Justice Bosiová se skóre -7.

Davidson Spilková nebyla jedinou golfistkou, která na hřišti mezi jezerem Tuggerah a Jižním pacifickým oceánem zahrála v prvním kole hole in one. Na šesté jamce se to podařilo také Leonii Harmové z Německa.