Golfistka Kousková zahájila sezonu na okruhu LET 16. místem v Keni

Čtyřiadvacetileté Kouskové se vstup do turnaje nevydařil a první kolo zahrála pět ran nad normu hřiště. Pátek ale zvládla v paru, což jí zajistilo postup do víkendových bojů. V sobotu jí pak stačilo rekordních 66 ran, sedm pod par, a ve výborném výkonu pokračovala i dnes. Po eaglu na 11. jamce dokonce figurovala na čtvrtém místě, pak opět rány nabrala a propadla se na dělenou 16. pozici.

„Ač mě teď samozřejmě mrzí konec posledního kola, tak se stále jedná o můj celkově třetí nejlepší výsledek na LET. Ale když vidím, jak málo stačilo na třetí místo...,“ uvedla Kousková v tiskové zprávě. „Dnes mi do jamky bohužel nespadlo šest kratších puttů, které by výsledek udělaly také veselejší, ale nedá se nic dělat,“ dodala.

Kristina Napoleaová obsadila 82. místo, Jana Melichová skončila na 90. příčce.