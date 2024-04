Déšť zhatil turnaj v Bonville. Češky jsou v první desítce, ale bez bodů

Špatné počasí umožnilo golfistkám na Australian Women’s Classic odehrát jen jedno kompletní sobotní kolo. Kvůli dešti bylo nejprve zrušeno páteční kolo a turnaj byl zkrácen na 36 jamek, po dalším hustém dešti v noci na dnešek pak muselo být odvoláno i plánované finále.

„Přes noc napadlo asi 200 milimetrů srážek a to hřiště opravdu nevypadalo v kondici, že bychom na něm mohli hrát,“ uvedla v nahrávce pro média Kousková.

Společnými vítězkami turnaje byly vyhlášeny Nicole Brochová Estrupová z Dánska, Tsai Pei-Ying z Tchaj-wanu a domácí Jess Whittingová, které v sobotu zahrály šest ran pod par. České jedničce Davidson Spilkové chyběla na děleném čtvrtém místě k vedoucí trojici jedna rána, Kousková byla šestá s dalšími pěti hráčkami o další úder zpět.

„Nerozdělují se oficiální body do žebříčku, ani do světového, tak ani do žebříčku Ladies European Tour. Prize money taky nejsou oficiální, to znamená nějaká snížená dotace, takže to nedopadlo asi úplně podle představ. Myslím, že jsme všechny chtěly hrát, ale příroda to nedovolila,“ řekla Kousková.

„Myslím, že to bylo asi nejblíž, co jsem kdy byla na dostřel před posledním kolem. Byly to jenom dvě rány, tak mě to trochu mrzí, ale nedá se s tím nic dělat. Mohla to být třeba i pozice, kdy jsme mohli zabojovat o nějaké lepší body vzhledem k (olympijské) Paříži, ale už s tím nic neuděláme,“ dodala golfistka, jež hraje druhou kompletní sezonu mezi profesionálkami.

V Bonville hrály také další dvě české golfistky s kartou na LET. Kristýna Napoleaová obsadila 68. místo (+1) a Jana Melichová 98. příčku (+4).