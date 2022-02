Golfista Scheffler ve Scottsdale získal první triumf po tříkolovém rozstřelu

Scheffler uspěl ve třetím kole play off přesto, že jeho odpal skončil v pískové překážce. Dokázal se zachránit skvělou druhou ránou a rozhodl přesným puttem. Turnajový triumf na PGA Tour mu dosud chyběl, přestože je hráčem druhé desítky světového žebříčku a vloni hrál za Američany Ryder Cup.

„Kdybyste mi řekli na třináctce, že budu hrát play off... V tu chvíli jsem trochu vypadl z role,“ komentoval Scheffler kritický moment, po němž kvůli bogey na 12. jamce ztrácel tři rány na první místo. Do hry se vrátil třemi birdie za sebou a přidal i jedno další. Na poslední jamce pak ale možnost rozhodnout nevyužil. „Myslím, že vyhrát poprvé je nejtěžší a já si to rozhodně dnes hodně těžké udělal,“ konstatoval Scheffler.

O jeden z vrcholů turnaje dotovaného částkou 8,2 milionu dolarů se postaral také Mexičan Carlos Ortiz, kterému se na pověstné „stadionové“ jamce číslo 16 obklopené tribunami povedlo eso. Po jeho trefě ze 163 metrů následovaly divoké oslavy zhruba 17.000 fanoušků, kteří hřiště doslova zasypali lahvemi a plechovkami s nápoji. Diváci byli během turnaje takto u vytržení už podruhé, protože v sobotu se hole-in-one povedla Američanovi Samu Ryderovi. Na eso se přitom na populární jamce přezdívané The Coliseum čekalo od roku 2015.