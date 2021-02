Američan Koepka vyhrál podruhé golfový turnaj ve Scottsdale

Koepka získal první titul od předloňského června. Ve Scottsdale ukončil dlouhé čekání na úspěch, na kterém se podepsaly i potíže s kyčlí a kolenem, poté, co na předchozích třech turnajích neprošel cutem.

„Měl jsem pocit, že hraju dobře, i když jsem neudělal cut. Teď se to promítlo i do výsledků. Celý týden mi to šlo, byl jsem blízko a dneska jsem zůstal trpělivý,“ řekl dvojnásobný vítěz PGA Championship i US Open Koepka NBC po svém osmém triumfu na PGA Tour. Za vítězství obdržel prémii 1,3 milionu dolarů.

V 53 letech měl blízko k prvenství Američan Steve Stricker, který se mohl stát nejstarším vítězem turnaje elitního okruhu, ale nakonec obsadil dělené čtvrté místo. „Moc jsem si to užil. Proto jsem sem přijel,“ uvedl kapitán amerického rydercupového týmu, jenž má na kontě 12 titulů z okruhu PGA. Za Koepkou zaostal o dvě rány.