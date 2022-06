Golfistka Melichová po senzačním triumfu v Berouně přestoupila k profesionálkám

Čtyřiadvacetiletá Melichová předčila v Berouně 127 soupeřek včetně české jedničky Kláry Spilkové. Coby amatérka však nemohla inkasovat vítěznou prémii 30.000 eur (asi 740.000 korun). Na rozhodnutí, zda přijmout nabídku stát se hned profesionálkou, měla pár hodin.

„Celé pondělí jsem vše vyřizovala, ani jsem neměla čas odpovídat na spousty zpráv, které mně chodily na mobil. S Českou golfovou federací a českou PGA jsem řešila vzdání se amatérského statusu a přechod k profíkům. Do půlnoci jsem musela oznámit svoje rozhodnutí, zda chci přijmout od LET kartu na zbytek této sezony a na celou příští. Bylo to všechno strašně rychlé, ale rozhodla jsem se správně. V Německu už budu startovat jako profesionálka,“ řekla pro iSport.cz.

Původně měla plány, že si zahraje amatérské mistrovství Evropy i světa a vrátí se na pár měsíců do USA. „Nebylo to jednoduché rozhodování. Jsem ale přesvědčená, že přestup k profesionálům byla jediná rozumná cesta. Vždyť na tenhle moment jsem trénovala celý život. Byla by hloupost to nevzít,“ dodala golfistka, jež změnu plánovala až v zimě.

V minulém týdnu vyhrála Melichová čtvrtý ročník Tipsport Czech Ladies Open s celkovým skóre 14 ran pod par. O jeden úder předčila olympioničku Spilkovou a Dánku Nicole Brochovou Estrupovou. Podnik nejvyšší evropské série ovládla jako první česká amatérka.