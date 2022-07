Melichová má premiéru na LPGA za sebou, ve Skotsku neprošla cutem

Ve čtvrtek zahrála šest birdie, čtyři bogey a dvě double bogey, v pátek obešla hřiště s bilancí vyrovnanou dvou birdie a dvou bogey. V obou dnech ale zahodila řadu příležitostí ke skórování. „Měla jsem studený putter jako psí čumák. Prostě jsem neproměňovala příležitosti, které jsem si připravila. Golf jsem hrála hezký, akorát to tam prostě nepadalo,“ litovala Melichová v tiskové zprávě.

„Byla to zajímavá zkušenost, která mi do budoucna určitě dá hodně. To, že si nezahraju finálová kola, nakonec neberu nijak tragicky, protože budu mít alespoň dva dny volna na to, abych zapracovala na věcech, které mi tady tolik nešly,“ uvedla Melichová.

Stejně jako pro Melichovou, jedinou Češku ve startovním poli, byl turnaj Scottish Open generálkou na major British Open. Začne na skotském hřišti Muirfield 4. srpna. „Chtěla jsem samozřejmě projít cutem i na Scottish Open, ale kdyby se mi to povedlo na majoru, tak bych byla nejvíc nadšená. Teď mám alespoň o dva dny více času na trénink,“ dodala česká golfistka.

V čele turnaje, který je součástí i okruhu LET, se drží světové čtyřka Lydie Koová z Nového Zélandu. Se skóre 130 vede o dvě rány před Američankou Liliou Vuovou, se ztrátou dalšího úderu je třetí Korejka Či Un-i.