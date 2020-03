Golfové sny Spilkové: vyhraný turnaj, olympiáda. Nechám to plynout, říká

Přestože do zahájení olympijských her stále zbývají více než čtyři měsíce, už Tokio pomalu vyhlíží. Našlápnuto má Klára Spilková dobře. Pokud nepoleví, měla by se na nejprestižnější sportovní akci kvalifikovat. Jestli se tedy bude vůbec konat.

„Důležité hlavně je, abychom byli zdraví. Jako lidé nemůžeme poručit všemu,“ říká jediná česká zástupkyně na okruhu LPGA k aktuální koronavirové hrozbě.



Jak jste si užila turnaj v Boca Raton? Parádní výsledek, navíc kousek od vašeho amerického sídla.

Hodnotím to jednoznačně pozitivně. Jde o zatím můj nejlepší výsledek na LPGA, což je super. A když takové výsledky přijdou hned na začátku sezony, tak člověk hned hraje s takovým větším klidem.

Hřiště vám tak sedlo?

Bylo to příjemné, protože jsem po dlouhé době jela na turnaj autem. Moc často se mi to nestává. Bylo vtipné balit si věci do auta, připadala jsem si, že jedu na výlet. Hodně floridské. Turnaj byl tedy dost dlouhý, povrch hodně mokrý, ale resort opravdu krásný a je skvělé, že na to, že se jednalo o první ročník, se přišlo podívat strašně moc lidí. Už od cvičných kol tam bylo plno, výborná atmosféra.

Berete osmou příčku jako dosavadní životní výsledek?

Asi ne, tím bylo vítězství na European Tour v Maroku. Ale jde určitě o jeden z mých lepších výsledků.

Dodalo vám umístění v elitní desítce chuť, sebevědomí do dalších turnajů?

Sebevědomí určitě jo, nicméně co se chuti týče, tak tu mám celý rok. Na tomhle zas tak nezáleží. (úsměv) Minimálně mě to ale uklidnilo.

A co následné turnaje v Austrálii? Tam už to tak povedené nebylo... Nejprve jste na Vic Open skončila v páté desítce.

Hrála jsem dobře, ale ve třetím kole úplně šíleně foukalo, v životě jsem nic podobného nezažila. Greeny hrozně zpomalily, ale pořadatelé turnaj přerušit nemohli. Můžou to udělat jen v případě, kdy se míček na greenu samovolně hýbe. Jenže na tom povrchu se ani hýbat nemohl, takže jsme musely hrát v šedesátikilometrovém vichru. Bylo to vabank. Od sedmé jamky jsem hrála fakt skvělý golf, ale bohužel to nestačilo. Bohužel jsem šla na řadu až odpoledne, ráno byly podmínky lepší. I to se hrozně podepsalo.

Na Australian Open jste pak ani neprošla cutem.

To se nepovedlo. Špatně jsem spala, neměla jsem den. Druhé kolo bylo lepší, bojovala jsem, ale nepadalo to tam, jak bych si přála.

Jaký je váš nadcházející program?

Na pár dní jedu do Portugalska, pak znovu na Floridu. Čeká mě cesta na turnaje do Phoenixu, San Diega a nejspíš i na major do Rancho Mirage v Kalifornii. Bude to nabité.

Cílíte v sezoně primárně na olympijské hry do Tokia?

Určitě bych se chtěla na olympiádu dostat, zatím to vypadá dobře. Zároveň je mým přáním vyhrát turnaj LPGA. Ale to už nechám plynout, člověk výsledku dopředu úplně neporučí, přijde to vždycky tak nějak samo. Jen musíte být v hlavě správně nastavený.

Nebojíte se, že by se hry kvůli té současné situaci s koronavirem nemusely nakonec uskutečnit?

Víte, možné to je. Třeba to tak má být, jako lidé nemůžeme poručit všemu. Je důležité, abychom byli zdraví, svět se propojil a ukázalo se, jaké jsou ty pravé hodnoty. Pokud se olympiáda nakonec konat bude, budeme všichni hrozně rádi.