Golfista Hojgaard druhým triumfem na evropské tour stíhá dvojče

Hojgaard v závěrečném dnu udržel nervy, poté co ztratil náskok pěti ran a ocitl se dokonce o dvě za Smithem. Do hry se začal vracet na 13. jamce, kde zahrál birdie, vzápětí mu na pětiparu stačily tři rány, takže přidal eagle, a vítězství zpečetil díky birdie na posledních dvou jamkách, zatímco Smith už v závěru neskóroval.

„Sladké vítězství, ale bylo to dnes strašně těžké. Po dobrém začátku jsem se trápil. Musel jsem si sáhnout hluboko a obrat nastal zjevně na třináctce. Tam jsem viděl, že Jordan Smith udělal šňůru (tří birdie) a vede o dvě rány. Po double bogey na devítce a bogey na dvanáctce jsem se bál, že turnaj ztratím, ale můj caddie odvedl skvělou práci a udržel mě soustředěného a motivovaného do finiše. A dopadlo to moc dobře,“ řekl Hojgaard.