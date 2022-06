Kousková je po druhém kole na Zbraslavi druhá, lepší je jen Nojaová

Amundi Czech Ladies Challenge Turnaj evropského ženského okruhu LET Access Series na Zbraslavi (dotace 37 500 eur, par 72) - po 2. kole 1. Nojaová (Něm.) 133 (65+68), 2. Kousková 143 (76+67), 3. am. Stará 145 (71+74) a am. Macková 145 (74+71), 5. am. Vahalová 146 (75+71), am. Melichová (všechny ČR) 146 (74+72), Clewsová (Angl.) 146 (72+74), Mühlbauerová (Rak.) 146 (73+73) a Reauová (Fr.) 146 (74+72), ...15. mj. am. Burdová 148 (71+76), 21. mj. am. Urbánková (obě ČR) 149 (78+71).