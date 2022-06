Kousková byla na Zbraslavi druhá, panovala šestnáctiletá Němka Nojaová

Amundi Czech Ladies Challenge Turnaj ženského evropského okruhu LET Access Series na Zbraslavi (dotace 37 500 eur, par 72) 1. Nojaová (Něm.) 204 (65+68+71), 2. Kousková (ČR) 213 (76+67+70), 3. Mühlbauerová (Rak.) 215 (73+73+69), 4. am. Melichová 217 (74+72+71), am. Macková 217 (74+71+72), 6. am. Vahalová (všechny ČR) 218 (75+71+72), 7. Ebnerová (Rak) 219 (76+71+72), Clewsová (Angl.) 219 (72+74+73), 9. Mactaggartová (Skot). 220 (78+71+71), Chauchepratová (Fr.) 220 (75+72+73)... 12. am. Stará (ČR) 222 (71+74+77), 28. am. Burdová (ČR) 226 (71+78+77), 35. Váchová 228 (77­+74+77), am. Dimitrová 228 (75+75+78), am. Urbánková (všechny ČR) 228 (78+71+79).