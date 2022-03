Golfistce Kouskové vstup do turnaje v Augustě nevyšel

Ve druhém kole bude ve čtvrtek bojovat o cut, po kterém si nejlepší třicítka zahraje sobotní finále na legendárním hřišti Augusta National.

V čele třetího ročníku turnaje amatérek jsou Italka Benedetta Morescová a Anna Davisová z USA s dvěma ranami pod par. Mají náskok jedné rány před trojicí soupeřek.

Dvaadvacetiletá Kousková začala den dvěma bogey. Celkem jich zapsala šest a na pětiparové patnáctce i double bogey. Jediné birdie měla na závěr první devítky.

Do Augusty přicestovala Kousková v neděli a od pondělí poznávala hřiště Champions Retreat, vzdálené asi 20 kilometrů od Augusty National. „V resortu měnili před touto sezonou všechny greeny na bermudu. Je to trochu jako kdybyste patovali na skle. Greeny jsou velmi členité, zároveň velmi tvrdé,“ popisovala Kousková podmínky v tiskové zprávě.

Do turnaje vstupovala po problémech se zablokovanými žebry z minulého týdne. „Cítím se každým dnem lépe a věřím, že mě to při hře nebude již ovlivňovat. Podobných bolístek máme každá ve startovním poli spoustu, proto je zbytečné to řešit,“ řekla Češka, která první kolo hrála se světovou amatérskou jedničkou Rose Zhangovou z USA a Skotkou Louise Duncanovou.

O golfistky se v Augustě starají stejně, jako budou pečovat o muže příští týden při majoru Masters. „Celá akce je pro mne nepopsatelným zážitkem. Přála bych každému sportovci, aby měl možnost si zažít alespoň jednou za život to, co tady mám možnost zažívat já. Ohromným bonusem je to, že tady se mnou může být i má rodina,“ řekla Kousková.