Schumacher byl propuštěn z nemocnice, do nedělního závodu ale nenastoupí

„Ve světle dnešní kvalifikační nehody se Mick Schumacher nezúčastní zítřejší GP Saúdské Arábie. Abychom předešli veškerým pochybnostem, pojedeme jen s jedním vozem,“ uvedli zástupci týmu na twitteru.

Syn sedminásobného světového šampiona Michaela Schumachera dostal na úzké trati v Džiddě v průběhu druhé části kvalifikace při nájezdu na obrubník ve 12. zatáčce smyk a narazil v rychlosti přes 250 kilometrů za hodinu bokem do bariéry. Z vozu jej museli vyprostit zdravotníci, podle nichž byl po nehodě při vědomí. Kvalifikace byla na několik desítek minut přerušena.

„Mick je po fyzické stránce v dobrém stavu, nicméně bude transportován helikoptérou do nemocnice na další kontrolní vyšetření,“ informoval tým. Podle zástupců Haasu hovořil Schumacher před cestou po telefonu se svou matkou Corinnou.

„Průběžně jsem ji o všem informoval. Mick nemá žádná viditelná zranění, ale je třeba udělat další skeny, abychom se ujistili, zda se na něm náraz nějak nepodepsal. Při nehodě se poškodilo i komunikační zařízení, takže jsme zprvu nic nevěděli. Následně nás ale informovali, že je při vědomí,“ řekl BBC týmový šéf Günther Steiner. „Z toho monopostu už moc nezůstalo. Navíc stejně musíte po takovém nárazu vše zkontrolovat. Prakticky je potřeba postavit zcela nový vůz,“ doplnil.

Později sám Mick Schumacher vzkázal přes twitter, že je v pořádku a děkuje fanouškům za milé zprávy. „Zdravím všechny. Chtěl jsem jen říct, že jsem v pořádku. Děkuji všem za podporu. Auto jelo skvěle. Vrátíme se ještě silnější,“ napsal.

Hi everyone, I just wanted to say that I’m ok Thank you for the kind messages. The car felt great @haasf1team , we’ll come back stronger❤️ pic.twitter.com/Mwpy0767kN

V úvodní GP Bahrajnu skončil Schumacher jedenáctý, což je jeho dosavadní nejlepší umístění v F1. Na trati v Džiddě bojoval o premiérový postup do závěrečné části kvalifikace. Po nehodě byl klasifikován na 14. místě. V první části kvalifikace havaroval také Nicholas Latifi z Williamsu.

Schumacherův týmový kolega Magnussen odstartuje do závodu z desáté příčky.

Mick Schumacher will miss the Saudi Arabian GP after a huge accident in qualifying.



That Mick is physically well after the crash is another reminder of the strength and safety of modern F1 cars for which we are incredibly thankful#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/qhLcw0elb7