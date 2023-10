Jako v troubě, zvraceli do přilby. Formule dbala na pneumatiky víc než na piloty

Vedení závodu přitom o náročnosti Velké ceny vědělo, dokonce týmům omezilo strategické možnosti jasným nařízením.

To se však netýkalo bezpečnosti samotných jezdců, nýbrž pneumatik. Pirelli vzalo do Kataru tři nejtvrdší možné směsi, přesto se organizátoři báli, že by při dlouhém užití mohly ve vysokých rychlostech bouchnout.

Proto museli piloti maximálně po osmnácti odjetých kolech vždy do boxů, aby katastrofě předešli.

Autu a pneumatikám tím ulevili, sobě však ještě přitížili. Vydali za sebe maximum - jak fyzické, tak psychické. A někteří své možnosti dokonce překročili.

„Neřekl jsem vám to, ale v patnáctém kole jsem se pozvracel,“ šokoval po protnutí cíle ve vysílačce Esteban Ocon.

Dvě kola trvala jeho nevolnost, pak už ji dokázal držet v sobě. Přesto musel zbytek závodu odjet v ne zrovna lichotivých podmínkách. „Čím víc jsem se snažil zhluboka dýchat, tím více horkého vzduchu se mi do helmy dostávalo. Bylo to jak v pekle. Ale museli byste mě zabít, abych ze závodu odstoupil,“ pronesl.

To nováček Logan Sargeant už neměl jinou možnost. A udělal dobře. Kdo ví, co by se stalo, kdyby si chtěl něco dokazovat a na okruhu pokračoval.

Už na začátku týdne bojoval s příznaky chřipky, navíc během závodu nerad pije. V katarském vedru nepředstavitelné. A když ve 42. kole zahlásil do rádia, že se necítí dobře, z druhé strany slyšel: „Zajeď do boxů, ukončíme to. Postarejme se hlavně o tebe.“ Lékaři diagnostikovali úpal a silnou dehydrataci.

Vyčerpaný Fernando Alonso během závodu v Kataru hlásil, že má pocit, jako by mu hořela sedačka.

Péči museli ve Williamsu věnovat i svému druhému pilotovi, který sice dojel do cíle, jen těžce se však dostával z monopostu. „Alex Albon byl převezen do zdravotnického střediska, kde byl ošetřen kvůli akutnímu vystavení horku,“ uvedl tým.

K doktorům musel také Lance Stroll. A nejen to. I on měl problémy s vyškrábáním se ze závodní sedačky, poté se ve stoje opřel o přední kolo a nejspíš se dvakrát vyzvracel. Záhy zamířil přímo ke dveřím vedle zaparkované sanitky.

Stroll krátce po vystoupení z formule žádal pomoc záchranářů:

„V autě jsem několikrát omdlel. A obrubníky jsem mnohdy ani neviděl, jak jsem měl všechno rozmazané,“ přiznal.

S vyčerpáním se potýkali takřka všichni piloti. Vítěz Max Verstappen i druhý Oscar Piastri před slavnostním vyhlášením ulehli na zem, Valtteri Bottas nazval závod mučením, Júki Cunoda si podobně jako mnozí další na rovinkách mírně nadzvedli hledí, ale místo osvěžení mu do obličeje vítr zavál jen písek.

„Rozhodně to byl nejnáročnější závod, který jsem kdy ve formuli 1 jel. Kombinace nehorázného vedra, rychlých zatáček a nestarání se o pneumatiky byla šílená,“ popsal Charles Leclerc z Ferrari.

Také nadhodil, že příště by se v případě opakování nepříjemné situace mohli piloti vzepřít. Není divu, Mezinárodní automobilová federace (FIA) katarské podmínky absolutně neodhadla.

Charles Leclerc (vlevo) se chladí vestou a ručníkem, Lewis Hamilton zase malým větrákem.

Leclerc navrhuje Velkou cenu Kataru zasadit do nabitého programu jinam, kdy by podmínky nemusely být tak hrozné. Teploty se totiž pohybovaly okolo čtyřiceti stupňů, v kokpitu se pak piloti museli podle George Russella potýkat až s padesátkami. „Cítil jsem se jako v troubě,“ uvedl.

Není divu, že Fernando Alonso chtěl po mechanicích, ať ho při zastávce v boxech polijí vodou.

Příští rok se závod v Kataru uskuteční o necelé dva měsíce později na přelomu listopadu a prosince.

Podmínky pro jezdce se musí zlepšit. Jenže pokud nepomůže ani posunutí na konec kalendáře, formule 1 bude řešit složitý problém. S Katarem totiž podepsala kontrakt až do sezony 2033.

Kasa seriálu se tak dosyta naplnila katarskými rijály, zato jezdci se naprosto vyždímali.

Vedení F1 si musí uvědomit, že zdraví závodníků je přednější.