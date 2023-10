Poslední Pérezova šance. Musí se zlepšit, zní z Red Bullu. Zvládne boj o stříbro?

Mexičanovi stále patří druhá příčka v celkovém pořadí jezdců, což při naprosté dominanci Maxe Verstappena je to nejlepší, na co může cílit.

Jenže „stříbro“ nemá ani zdaleka jisté. Do konce sezony zbývá ještě pět Velkých cen, na třetího Lewise Hamiltona z Mercedesu drží náskok třiceti bodů. A pokud by zkušený Brit nechyboval hned v první zatáčce hlavního závodu a sám se nevyřadil, mohlo být manko ještě menší.

Pérez totiž v Kataru propadl.

Havárii ve sprintu mu v týmu prominou, v ní se ocitl nevinně. Ale několikanásobné porušení traťových limitů v hlavním závodě, byť v prachbídných podmínkách, opomenout nejde. Vyfasoval za něj patnáct trestných vteřin, které ho odsunuly na desáté místo.

Třeba takový Carlos Sainz, který do nedělního závodu kvůli závadě ani nenastoupil, posbíral za víkend více bodů než chybující Pérez.

Sergio Pérez smutně kráčí kačírkem.

Není divu, že i Horner, který ho do té doby před novináři výhradně kryl, svolil k ostřejším slovům. „Bylo poměrně frustrující, že získal jen jeden bod. I když startoval ze zadních pozic, určitě jich mohl získat více,“ podotkl.

„Musíme si s Checem (Pérezem) sednout. Víme, čeho je schopen a momentálně takovou formu nemá,“ uznal.

Red Bull potřebuje obsadit první dvě místa v pořadí. Verstappen už získáním titulu svou práci splnil, nyní je na řadě Pérez. A rozhodně ho nečeká nic lehkého.

Sergio Pérez slaví s týmem úspěch Maxe Verstappena, který v Kataru získal už svůj třetí titul mistra světa.

Mercedes plánuje do Spojených států přivézt vylepšený monopost, velkým bodům bude chtít Pérezovi zabránit i McLaren, jehož piloti závodí v posledních víkendech ve velké formě.

V uplynulých třech Velkých cenách dokonce McLaren nasbíral mnohem více bodů než Red Bull (104 bodů proti 75).

„V ostatních týmech pracují ve dvojicích. To potřebujeme i od Péreze,“ ví Horner.

Nepřekvapí šířící se úvahy o nadcházející sezoně. Fanoušci by si dokázali představit v druhé závodní sedačce v Red Bullu konzistentnějšího i spolehlivějšího pilota.

Ano, i díky Pérezovi má Verstappen na kontě tři mistrovské tituly. Ale ve formuli 1 se na zásluhy nehraje. Pokud Mexičan zpacká i zbylé závody, v Red Bullu budou nad jeho budoucností, ačkoliv má ještě na rok platný kontrakt, minimálně dumat.

„Musíme odhalit, co je příčinou poklesu jeho formy. Budeme ho podporovat, jak jen to půjde, abychom ho zase viděli ve formě,“ sdělil Horner.

Ale co když se to nepovede? Co když Pérez nepředvede kvalitní závěr sezony a třeba i ztratí druhou pozici v šampionátu?

A představte si, že navrátilec po zranění Daniel Ricciardo bude v AlphaTauri pravidelně atakovat bodované pozice.

Přiznejte si, komu byste pak nabídli druhé křeslo?

Možná se nad takovou otázkou budou zamýšlet za několik týdnů i v samotném Red Bullu.