Můj nejlepší titul, zářil Verstappen. Příští rok to bude mít těžší

Rok 2023, to je ve formuli 1 rok Maxe Verstappena. Nikoliv týmu Red Bull, jeho druhý jezdec Sergio Pérez bojuje víc sám se sebou než se soupeři na dráze. Je to sezona bezkonkurenčního šestadvacetiletého Nizozemce.

„Splnily se mi sny. Cítím, jako by moje mise formule 1 byla splněna. Tohle je na sto procent můj nejlepší rok,“ hodnotil staronový šampion. V roce 2023 lámal rekordy, jeho vítězství vypadala tak snadně, že se soupeři museli stydět. Všem pravidelně ujížděl, a pokud by vždy v čele závodu plánovaně nešetřil techniku, mohl vyhrávat s minutovým náskokem.

„Je to sezona snů. Když se podívám na naši výkonnost od první Grand Prix, o moc lepší to být nemohlo. Tento titul je dokonalý téměř v každém směru. Moc se toho vylepšit už nedalo,“ popisoval spokojeně pozdě večer na okruhu nedaleko města Lusail, severně od katarského Dauhá.

„Chápu, že pro F1 je důležitá konkurence. Ale já nepotřebuju další tým nebo týmového kolegu, kteří by mi dělali soupeře. Vždy jedu naplno, dávám do závodění vše. Poměřuju se pouze sám se sebou,“ dodal Verstappen.

Tři tituly, tři cesty

Dva roky to vypadalo, že Verstappen nemůže titul vyhrát standardní cestou. Všichni ve formuli 1 si dobře pamatují zmatky ze sezony 2021, kdy se rozhodovalo až v posledním kole poslední Velké ceny v Abú Zabí.

Verstappen potřeboval porazit Hamiltona, ale ještě pár set metrů před cílem kroužil při safety car fázi na druhém místě. Právě za Hamiltonem. Jenže hned po sezoně vyhozený závodní ředitel FIA Michael Masi dal zelenou a Nizozemec na čerstvých gumách se prohnal kolem Hamiltona.

„To není správné, Michaeli. To není správné!“ křičel do vysílačky na závodního ředitele šéf Mercedesu Toto Wolff. Nic nepomohly protesty Mercedesu. Ani pozdější změna pravidel. Po sérii kontroverzních rozhodnutí byl Verstappen mistrem světa poprvé.

A ani minulý rok to nebylo „čisté“. V deštivé japonské Suzuce piloti po přerušení závodu čekali dvě hodiny v pedoku. Povídali si, někteří dokonce hráli karty. Pro mnohé nečekaně je vedení velké ceny povolalo zpět do vozů, na 40 minut. Verstappen vyhrál, ale všichni počítali s polovičními body, což by mu (zatím) na titul nestačilo.

Jenže komisaři k překvapení všech, diváků, týmů i moderátora na okruhu, nakonec rozhodli udělit za závod plný počet bodů, což v součtu s pádem Charlese Leclerka ze druhého na třetí místo znamenalo jediné – že Verstappena už do konce sezony nikdo nemůže předehnat.

V té chvíli již dvojnásobný šampion rozpačitě přijímal gratulace a krčil rameny. Myslel si totiž, že šampionem stále není.

„Když jsem projel cílem, vůbec jsem netušil, že dostanu titul. Šílené, nechápal jsem, co se stalo. Mám teď hodně smíšené emoce,“ popisoval svoje pocity Max Verstappen.

Letos si konečně užil zisk poháru pro mistra světa naplno - cílem sobotního sprintu projel na druhém místě, a protože by mu stačily i tři body, mohl slavit. Vlastně se Verstappen stal mistrem světa už v průběhu závodu. Jeho týmový kolega Sergio Pérez, který ho jako jediný mohl v pořadí šampionátu předstihnout, totiž v 11. kole vyletěl mimo trať a odstoupil.

Max Verstappen vyhrává domácí Velkou cenu Nizozemska

Na druhou stranu, i jeho třetí titul byl získán trochu nezvykle - díky novému formátu závodního víkendu byl nový šampion korunován den před startem Velké ceny. Slavit s týmem tedy ve chvíli zisku titulu moc nemohl, za méně než 24 hodin ho čekal další závod. Přesto ve srovnání s předchozími dvěma sezonami proběhlo vše v roce 2023 hladce.

A nejen hladce, navíc zcela suverénně. Max Verstappen letos stanovil nový rekord v počtu vyhraných velkých ceny za sebou - od Miami do Monzy jich vyhrál celkem 10 a navíc momentálně útočí na rekordní počet vítězství v sezoně. Má jich na kontě 13, přičemž rekordních 15 stanovil minulý rok.

A vypadá to, že metu nebude těžké překonat. Zvláště pokud bude tým Red Bull dál alespoň z poloviny tak dobrý jako v celé letošní sezoně.

Red Bullu roste soupeř

Totální převahu svého rivala uznal také sedminásobný šampion Lewis Hamilton. Před dvěma lety hovořil o nefér zisku titulu a nespravedlivém rozuzlení sezony, tentokrát měl na jazyku jen slova uznání.

Uvědomoval si, že Verstappen pomalu ale jistě vstupuje do motoristické historie. Přesto ho nechtěl porovnávat se jmény jako Niki Lauda, nebo Ayrton Senna. Legendární Brazilec má totiž na kontě také tři tituly, stejně jako Verstappen.

Je tedy Nizozemec stejně dobrý?

„Nesrovnával bych ho s jezdci minulosti, to je dost subjektivní a neporovnatelné,“ řekl Hamilton. „Ale myslím, že si další titul zasloužil. S autem odvádí úžasnou práci. On i jeho tým byli letos zcela bezchybní, fenomenální. Zvedli laťku výkonnosti na novou úroveň.“

Fanoušci motorsportu, televizní diváci, ale i vlastník seriálu Grand Prix, americká společnost Liberty Media, si přejí, aby se podobná dominance neopakovala. Po letech nárůstů totiž sledovanost formule 1 klesla. A jako hlavní viník je analytiky označován právě předem jasný vítěz závodu. Dokáže se bývalý šampion Mercedes, který se již druhým rokem pere s nepovedeným monopostem, vrátit na první příčky?

„Příští rok budeme lepší a doufám, že je dostaneme do pozice, kdy se budou muset bránit,“ hovořil Hamilton o Red Bullu. „Pracujeme na pár oblastech vozu, které nám mohou hodně pomoci.“

„Pro příští rok auto zcela zásadně měníme, problémy s ovladatelností by měly být vyřešeny,“ promluvil o monopostu W15 hlavní inženýr Mercedesu Andrew Shovlin.

„Sice nemám v ruce žádná čísla, ale vypadá to, že v roce 2024 bude Mercedes velmi silný. Vypadá to, že konečně přišli na to, co mají dělat,“ přidal se šéf McLarenu Andrea Stella.

Měl by se Max Verstappen začít bát?

Na to má zatím čas.