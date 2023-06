Schumi po 10 letech v Mercedesu. Mick odjel v rámci testování šílených 152 kol

Celou trať měl jen pro sebe.

Mohl si tak naplno užít jízdu v Mercedesu W14, mohl vnímat jen trať a skučící motor, kterému dával zabrat. V monopostu značky, se kterou před deseti lety závodil jeho táta Michael, se tentokrát svezl mladý Mick.

„Bylo to skvělé! Velká zábava, spoustu jsem se toho naučil. Zvládli jsme vše, co jsme chtěli a otestovali všechny pneumatiky, které jsme měli otestovat,“ vyprávěl spokojeně.

Back doing what he loves. 💛 pic.twitter.com/XfqshuUmTz — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 7, 2023

Od příštího roku má totiž platit zákaz vyhřívaných deček na pneumatiky. Celá tahle akce se zaklíná větší udržitelností.

Proto je potřeba nové typy pneumatik co nejvíc otestovat.

„A snad se to povedlo. Nějakou dobu jsem neřídil, takže jsem to i fyzicky cítil. Ale bylo super zase sedět ve formuli 1. Pomůže mi to i v práci na simulátoru, vím, na co si dát pozor a podobně,“ líčil Schumacher. „Nikdy jsem asi nezažil, aby byl simulátor tak blízko realitě jako tady v Mercedesu. Vždycky je tam rozdíl, ale tady byl fakt malý. Je jasné, proč je tenhle tým osminásobným mistrem světa.“

Ve středu obkroužil v Barceloně v rámci testování pneumatik Pirelli neuvěřitelných 152 kol. A ne, nehavaroval, kdyby si někdo chtěl šťouchnout…

Chybí dravost?

Jasně, daleko radši by byl, kdyby takhle s Mercedesem lítal v oficiálních trénincích, kvalifikacích a závodech.

Na to si ale musí počkat a je otázkou, jestli ta příležitost vůbec přijde.

Teď musí být rád za ty drobky, které mu Mercedes dá.

Vždyť loni to s ním nevypadalo vůbec dobře.

Ve dvou sezonách v Haasu nezaujal. Byl pomalejší než jeho týmový kolega Kevin Magnussen, navíc často boural a tým s ne tak velkým rozpočtem stál spoustu peněz. I proto mu Günter Steiner neprodloužil smlouvu, proto místo něj do letošního auta posadil jiného Němce – Nika Hülkenberga.

Schumachera v padoku formule 1 zachránila až nabídka Toto Wolffa, aby plnil roli rezervního jezdce s tím, že se třeba jednou v budoucnu stane jedním ze dvou pilotů slavné stáje.

Mladý Němec nabídku s povděkem přijal.

Byla vlastně oboustranně výhodná. Mick se udržel v F1 v jednom z nejlepších týmů a Mercedes na tom rozhodně netratí. Za jménem Schumacher dál stojí movití sponzoři, takže i finančně to do jisté míry stáji pomohlo.

Mladý Schumi tak dál může trochu v ústraní rozvíjet svůj talent. Jestli ho má tolik co jeho táta – sedminásobný mistr světa? Těžko říct. Zatím mu rozhodně chybí ta dravost, kterou v sobě jeho legendární otec měl. Nebo ji Mick prostě jen neukázal.

Zato píle má mladý Schumacher na rozdávání.

Z továrny ve 2 v noci

Nezneužívá slavného jména, nemá manýry mnoha synů slavných otců.

Naopak se neustále udržuje v pohotovosti, kdyby se cokoliv jednomu ze dvou pilotů Mercedesu stalo. Je připraven zaskočit a k tomu hraje důležitou roli v zákulisí právě díky své práci na simulátoru.

Vždyť na něm maká den, co den, v továrně v Brackley se snaží Lewisi Hamiltonovi a Georgi Russellovi co nejvíc pomoci. Hledá pro ně správná nastavení monopostu W14 pro různé okruhy, upozorňuje na různé nuance.

Často z továrny odchází i několik hodin po půlnoci. Své roli je skutečně naprosto oddaný a oba ho za to náležitě chválí.

Třeba minulý víkend prý dokonce od simulátoru odcházel až ve dvě v noci, aby týmu poskytl co nejlepší možná data pro nedělní závod v Barceloně. A v něm pak Hamilton s Russellem zářili, dojeli druhý, respektive třetí…

„Ještě v pátek jsme s vyvážením vozu dost bojovali, byl úplně mimo. Auto se těžce řídilo, bylo dost nepředvídatelné. Přes noc jsme ale odvedli vynikající práci, Mick na simulátoru odvedl spoustu práce, která nám pomohla vrátit se na správnou cestu,“ ocenil ho Hamilton.

„To, co Mick s týmem zvládl, nám hodně pomohlo s nastavením a dostalo nás do správné provozní teploty pro závod,“ přidal se i Russell.

152 laps later. 💪



End of running for @SchumacherMick in Barcelona. 👏 pic.twitter.com/HLjVnCNSF7 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 7, 2023

Bláznivých 152 kol v reálném voze tak pro Schumachera bylo tak trochu i odměnou za práci, kterou v posledních týdnech pro stáj vykonal.

A svého zaměstnavatele tím, co v monopostu předvedl, rozhodně nezklamal.

„Dneska jsem se fakt skvěle bavil, užil jsem si každou minutu. Chci za tu příležitost poděkovat a doufám, že se brzy do auta vrátím,“ řekl.

Mnozí fanoušci by si to přáli.

Už jen z nostalgie.