Zase bída, ale proč? Lepší jsme být nemohli, tuší Sainz. Ferrari se dál trápí

Tak rádi by se piloti Ferrari vrátili do dob, kdy na okruzích neměli konkurenci. Nebo s ní alespoň zvládli srdnatě závodit. To se neděje, formule 1 patří Red Bullu. A italská stáj neukázala střípek naděje ani v Barceloně.