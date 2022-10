Verstappen se protrápil k sedmému místu. S takovým autem musíme jezdit lépe, míní

„Zajeď do boxů,“ slyšel v sobotu Verstappen těsně před dovršením posledního kola v třetí části kvalifikace. V nádrži neměl dostatek paliva. Pravděpodobně by získal pole position, místo toho se musel spokojit s osmým místem.

Jako by zlost z kvalifikace přeměnil při startu závodu v přemotivovanost. Ten se mu totiž nepovedl, chvíli zůstal stát a propadl se až na dvacátou příčku.

„Pustil jsem spojku a auto spadlo do anti-stallu. Musíme si zanalyzovat, co přesně se tam stalo,“ řekl lídr šampionátu v cíli.

Přestože se mu v průběhu několika dalších kol dařilo předjíždět piloty před sebou a dostal se zpět do první desítky, ztráta na vedoucího Sergia Péreze rostla.

Zdálo se velmi nepravděpodobné, že by Verstappen v Singapuru slavil druhý mistrovský titul.

Nejvýše se Nizozemec probojoval za Landa Norrise, který v ten okamžik jel na čtvrtém místě. Jenže chybou se připravil o naději na pódiové umístění.

„Už jsem se dostal vedle něj, zabrzdil jsem, sice ani ne tolik pozdě, ale přesto jsem probrzdil a nabral ztrátu. Musel jsem znovu do boxů, kola jsem měl sjetá a navíc jsem v nich neustále cítil divné vibrace,“ řekl.

Stíhací jízdu si tak zopakoval, ze chvostu se opět probojoval díky rychlostní výhodě na bodované pozice.

V závěrečných minutách závodu před ním chyboval Lewis Hamilton, v posledním kole pak předjel ještě Sebastiana Vettela a skončil tak sedmý.

„Není to takové umístění, které bychom chtěli, ale začalo to už včera. Když sami sebe dostanete do takové pozice, může to buďto vyjít fantasticky a prodrat se až do čela, nebo se můžete celý závod trápit jako my dneska,“ pověděl.

V italské Monze startoval ze sedmého místa, v Belgii dokonce až ze čtrnáctého. Přesto oba závody nakonec vyhrál. Singapur nebyl stejným případem.

„A to jsme měli štěstí, protože před námi dělali piloti chyby,“ přiznal o VC Singapuru.

„Samozřejmě, sedmé místo je lepší než osmé, ale to není proč závodím. Ne s takovým autem, které máme,“ prohlásil.

Verstappen si oproti kvalifikaci polepšil o jednu pozici, do tabulky si tak připsal šest bodů.

Stále má obrovský náskok před druhým Charlesem Leclercem, konkrétně 104 bodů. Pokud v následující Velké ceně Japonska získá maximální počet bodů, tedy 25 za výhru a jeden za nejrychlejší kolo v závodě, bez ohledu na ostatní se stane podruhé v kariéře mistrem formule 1.