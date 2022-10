Nejlepší závod nezmaří ani komisaři. Pérezovi pět vteřin navíc výhru nesebere

Na startovním roštu mu patřilo druhé místo, rychlejší byl v kvalifikaci jen Charles Leclerc ve Ferrari. Jenže tomu se nepodařil odpich a Pérez vjel do první zatáčky v čele.

I přes vícero omezení na trati (virtuální safety cary, fyzické zpomalovací vozy, nehody či žluté vlajky) ani na moment o vedení nepřišel. „Závod jsem kontroloval,“ myslí si.

Dvakrát ve stejné zatáčce probrzdil, vždy ale auto na trati udržel. I přes vytrvalé dotírání nedostal Leclerc jedinou příležitost k předjetí a v závěru začal ztrácet.

Z jednoduchého důvodu. Tým Pérezovi ve vysílačce sdělil, že je v ohrožení trestu za prohřešek v jízdě za safety carem. Prý udržoval až přílišnou vzdálenost.

„Posledních několik kol bylo strašně intenzivních. V autě jsem to tolik necítil, ale když jsem z něj vylezl, tak jsem to pocítil. Opravdu jsem na to tlačil, pro vítězství jsem udělal vše, co šlo,“ řekl Pérez.

„Nemám ponětí, co se stalo, jen mi řekli, že jsem vyšetřován, takže jsem musel navýšit svůj náskok, a to jsem také udělal,“ prohlásil.

Šlápl na to a Leclerovi začal ujíždět. Náskok sedmi a půl vteřiny mu v cíli nakonec stačil. Komisaři udělili jezdci Red Bullu za dva totožné prohřešky dva jiné tresty. Jednou pouze napomenutí, podruhé časovou penalizaci přičtených pěti vteřin.

„Přestože trať byla z části mokrá, nesouhlasíme, že by podmínky byly takové, že by pro Péreze bylo nemožné nebo nebezpečné udržovat požadovanou vzdálenost méně než deseti délek vozu za safety carem. Přesto jsme vzali v úvahu mokré podmínky a zdůrazněné potíže jako polehčující okolnosti pro tento incident,“ napsali komisaři.

Pérez byl po závodě před ně předvolán, kde měl právě argumentovat tím, že měl málo zahřáté brzdy a pneumatiky a s takovým autem je zpomalovací vůz složité následovat. Jindy zase ale Pérez na řidiče mával, ať jede rychleji.

Přesto za první prohřešek dostal Pérez pouze napomenutí, za druhý už ne.

„Při druhém safety caru Pérez nedodržel pravidlo mezi třináctou a čtrnáctou zatáčkou. K tomu došlo bez ohledu na to, že ředitel závodu varoval tým, že Pérez nedodržuje předpis o vzdálenosti menší než deset délek mezi zatáčkami devět a deset,“ uvedli komisaři.

Kdo ví, jestli mohli být přísnější a zbavit Péreze vítězství. Důvody k tomu měli.