Hamilton zůstal čtvrtý. Poslechl příkaz a na týmového kolegu neútočil

Hamilton báječně odstartoval, z pátého místa proletěl kolem Landa Norrise a Sergia Péreze. V první zatáčce byl na třetím místě. Mexičan ho sice po chvíli předjel, přesto měl velkou šanci. V průběhu závodu v Melbourne, po odstoupení rychlejších Carlose Sainze s ferrari a Maxe Verstappena s red bullem, byl rázem z Lewise Hamiltona adept na stupně vítězů. Ačkoliv letošní mercedes nepatří mezi nejrychlejší auta, důraz na každý detail zatím drží tým dál od ještě většího průšvihu.

Hamilton toho však nevyužil na sto procent, nečekaně se musel poklonit před stájovým kolegou Georgem Russellem. Ten sice startoval až za ním, navíc se mu začátek závodu úplně nepovedl. Měl však štěstí při výjezdu safety car po nehodě Sebastiana Vettela ve 24. kole. Zatímco jeho soupeři včetně Hamiltona už byli v boxech, Russell se výhodnou zastávkou při zpomalovací fázi závodu prokousal na třetí místo. Před Hamiltona.

„Dál mám na safety car smůlu,“ postěžoval si sedminásobný šampion do vysílačky. Jeho strategii ublížil výjezd bezpečnostního vozu už před čtrnácti dny v saúdskoarabské Džiddě a samozřejmě v poslední Grand prix loňské sezony v Abú Zabí, kde přišel o mistrovský titul.

V Austrálii to však mohl ještě napravit. Russell ztratil pozici, když si s ním poradil Pérez v lepším Red Bullu a Lewis Hamilton byl viditelně rychlejší než jeho stájový kolega. Do cíle zbývalo ještě pár kol a schylovalo se k bratrovražednému souboji. Bylo zřejmé, že šampion chce na stupně vítězů místo svého týmového kolegy. Jenže potom uslyšel ve vysílačce: „Brzdi, na George neútoč, nejde to.“

Frustrovaný Hamilton dokroužil na čtvrté příčce a v cíli musel vysvětlovat, o co šlo. „Tým mě dostal do složité pozice,“ uvedl nejdříve. Ale dávalo to smysl. „Nemohl jsem závodit o třetí místo, protože auto se přehřívalo. Bylo nutné ubrat plyn.“

Lewis Hamilton na Velké ceně Austrálie

Ale mohlo být hůř. Tým Mercedes počítal, že v nejlepším dokážou jeho jezdci dokončit na pátém a šestém místě. Jenže těžili z odstoupení soupeřů. A měli i štěstí, jak dovysvětlil George Russell.

„Dnes bylo vidět, že závody nejsou jen o rychlosti, ale také o tom, jak dokážete jednotlivé střípky poskládat dohromady. Klaním se našemu týmu, jak se mu to povedlo,“ komentoval závod Russell. „O tomto víkendu jsme byli pravděpodobně pátým nejrychlejším týmem, za McLarenem a Alpine, a jsme teď na druhém místě v šampionátu, to je šílené.“

Přiznal také, že Hamilton byl rychlejší a nebýt přehřívání jeho stroje, skončil by mimo stupně vítězů. „Mně se zase přehřívaly pneumatiky, bylo to na hraně. A pokud bych musel přidat, asi bych skončil za Lewisem,“ popisoval, jak by vypadal souboj s týmovým kolegou.

K němu ale nedošlo a Mercedes slavil třetí a čtvrté místo, i když v trochu neočekávaném pořadí. A v souboji o celkový triumf není třeba nic vzdávat. Na jezdce čeká nejdelší sezona historie a výkonnostní skoky se zbrusu novými auty mohou být v průběhu roku mnohem větší, než bývalo v posledních letech zvykem.

Mercedes má zatím čas, i na dostižení Ferrari.