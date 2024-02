Hamiltonova nová mise ve formuli 1: vrátit bájnému Ferrari někdejší lesk

„Můžeme potvrdit, že Lewis Hamilton odchází do Ferrari pro sezonu 2025. Personálu v továrně Brackley bylo právě na schůzce řečeno, že se to děje. Trvala asi 10 minut a znění bylo jasné – Hamilton na konci sezony 2024 opustí Mercedes,“ uvedl včera odpoledne Sky Sports.

O přestupu století, jehož všechny detaily se mají doladit v tomto týdnu, informovaly nejprve italské servery Formula1a.uno a Corriere della Sera, později už i seriózní britské weby typu BBC nebo Sky Sports. Ten dokonce situaci kolem Hamiltona nazval „Největším přestupem“ i v rámci posledního dne přestupního období fotbalové Premier League. „Vypadá to, že se to skutečně děje,“ šokovaně napsal možná nejlépe informovaný novinář v padoku Adam Cooper, který na Velké ceny jezdí od roku 1985.

Větší přestup formule 1 desítky let nezažila. Vždyť Hamilton je s Mercedesem spjatý od začátku kariéry.

Začínal sice v McLarenu, i to byl ale tehdy fakticky částečně Mercedes. Nikdy ani nejezdil s jiným motorem. Týmu vděčí za mnohé. Z „běžného mistra světa“ se díky němu stal globální megahvězdou, nejlepším marketingovým nástrojem v F1.

Jenže poslední roky jeho vůz na Red Bull nestačil, proto se s týmem po této sezoně rozloučí.

Přesun dává smysl i z jiného pohledu – tak trochu jde o déja vu.

Když Brit během sezony 2012 řekl, že opustí McLaren a připojí se k Mercedesu, panovala všeobecná shoda na tom, že dělá velkou chybu. Fanoušci se mu dokonce smáli. „To s větší pravděpodobností vyhraješ v loterii než mistrovství světa v Mercedesu,“ psali mu.

Jenže celý přestup byl velmi dobře vykalkulovaný. Realita? Šest titulů mistra světa, desítky rekordů. Dominance, kterou před ním nezažil ani Michael Schumacher a kterou teď naopak dost napodobuje Max Verstappen v Red Bullu.

Hamiltonovi je 39 let, má posledních pár sezon na to, aby se s osmi tituly osamostatnil na čele historického žebříčku právě před Schumacherem.

Kdyby cítil, že toho může dosáhnout v Mercedesu, který má údajně v této sezoně představit „revoluční“ novinku, rozhodně by z prostředí, které tak dobře zná, neodcházel.

On má ale vytříbený čich na v budoucnu úspěšné týmy. Možná prorocky vidí ve Ferrari, které se v posledních letech zmítá v problémech, něco, co jiní ne. „Stojí za to připomenout, že když do Mercedesu přicházel, celý svět z toho byl v šoku. Ale nová pravidla pro rok 2014 dostala jeho tým na vrchol. Historie se opakuje, v roce 2026 se formule 1 znovu razantně změní a Hamilton jde tam, kde cítí největší potenciál,“ uvedl Cooper.

Plusem je pochopitelně i role Frédérika Vasseura, od loňska nového šéfa Ferrari. S Hamiltonem má bohatou historii, vedl ho v jeho začátcích, když britský pilot závodil ve formuli 3 i GP2, než se vydal sbírat úspěchy do formule 1. „Jsme v kontaktu každý týden, nebo minimálně každý měsíc už víc než 20 let. Asi nebylo období, kdy bychom spolu nemluvili, pořád o sobě víme,“ prozradil Vasseur před časem.

A ano, samozřejmě, je to Ferrari. Lákadlo pro všechny piloty. Historie stáje je opředená mnoha legendami i určitou mystikou, proto je obrovským tahákem.

Otázkou bude, jak ho přijmou fanoušci. Vášniví tifosi mu roky nadávali. Spílali mu, posílali ho do všech možných míst jen proto, že rudé vozy často svým mercedesem na trati ponižoval. Kolikrát je předjel o kolo.

Pro rudou armádu byl veřejným nepřítelem číslo 1.

Teď mu budou muset začít fandit. Pokud ale Hamilton dostane vozy se vzpínajícím se koněm ve znaku zpátky na vrchol a překoná Schumacherův rekord v „jeho“ týmu, určitě mu odpustí.

Ale dokáže to?