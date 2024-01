Závody Formule 1 odvysílají nové kanály Nova Sport 5 a Nova Sport 6

Fanoušci motorsportu si na nových prémiových stanicích vychutnají kompletní pravidelné přímé přenosy – na Nova Sport 5 Formuli 1, na Nova Sport 6 MotoGP.

Na obou stanicích budou rovněž závody WorldSBK (mistrovství světa superbiků) a vybrané fotbalové zápasy z evropských fotbalových lig, jako jsou Bundesliga, LaLiga a Serie A.

„Neustále se snažíme posouvat komfort tuzemských sportovních fanoušků a jako Skupina Nova jim chceme nabídnout nejlepší možný obsah – to se v případě Formule 1 podařilo. Jsem nadšený, že se vrací zpátky domů na Novu,“ říká vedoucí sportu pro TV kanály & VOD TV Dušan Mendel.

„Obohacujeme ale i nabídku na našich stávajících kanálech Nova Sport 1 a Nova Sport 2. Kromě nejpopulárnějších zámořských soutěží NHL a NBA se již od sezony 2024/2025 diváci mohou těšit také na přímé přenosy z NFL, tedy National Football League, nejvyšší profesionální ligu amerického fotbalu v USA. Zároveň posilujeme naši nabídku bojových sportů o organizaci KSW. A také se nám podařilo získat práva na vybrané mezinárodní zápasy ženského fotbalu,“ doplňuje Mendel.

„Prožitek ze sledování přímého sportovního přenosu je neopakovatelný a platit to bude i v budoucnu. Mám proto velkou radost, že můžeme oznámit rozšíření naší nabídky o dva prémiové sportovní kanály plné atraktivního obsahu. Věřím, že to fanoušci ocení,“ doplňuje Daniel Grunt, generální ředitel TV Nova.

Stanici Nova Sport 5 nabídnou svým zákazníkům distributoři O2 Czech Republic a Skylink, Stanice Nova Sport 6 bude k dispozici v nabídce O2 Czech Republic. S dalšími distributory nyní probíhají jednání.

„Nové stanice ideálně doplní náš sportovní obsah, který má prakticky vše, co by mohlo sportovního diváka zaujmout – například všechny zápasy české fotbalové ligy či hokejové extraligy, Ligu mistrů, prestižní zahraniční soutěže, MMA galavečery a nyní to nejlepší ze světa motorsportu,“ uvedla Anna Lenerová, šéfka obsahu společnosti O2.