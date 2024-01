Díky, Charlesi. Leclerc dává Ferrari další šanci, láska ale nemusí trvat věčně

Nevystupuje arogantně, až na pochopitelné výjimky působí klidně, fanoušci týmu ho milují, sami mu vymysleli přezdívku „dítě Ferrari“. Oblíbenkyně má i u dívčího publika a v neposlední řadě je také zatraceně rychlý.

Chybí mu snad jediné.

Velký úspěch. Titul mistra světa.

Tomu se zatím – kriticky řečeno – ani nepřiblížil. Nejblíže mu byl v roce 2022, kdy vůbec poprvé v kariéře také vedl pořadí šampionátu. Jenže ještě před polovinou sezony naděje na triumf výrazně klesly.

Jako by jeho bezmocný výkřik do vysílačky, když se zasekl v bariéře při Velké ceně Francie, tak nějak sesumíroval celou sezonu.

Svou nejzdařilejší sezonu 2022 nemůže brát za úspěšnou. Pro jezdce, který v mládežnických seriálech pokaždé patřil minimálně k nejlepším, je to zkrátka málo.

Když mu Ferrari nabídlo v roce 2019 neobvykle důvěřivou pětiletou smlouvu, ukázalo, jak moc na mladého Monačana sází. Tehdejší šéf stáje Mattia Binotto hlásil: „Jsem si jistý, že společně napíšeme do historie „vzpínajícího se koně“ mnoho nových stránek.“

Mnoho jich skutečně bylo, jen si asi obě strany představovaly pozitivnější obsah.

Od podpisu smlouvy vyhrál jen tři další závody. Ve třech sezonách se neradoval z vítězství ani jednou. Naposledy slavil před dvěma lety v Rakousku.

Charles Leclerc vystupuje z monopostu při VC Austrálie.

Pár chyb udělal, většinou ale doplatil na špatně zvolené strategie týmem nebo jednoduše slabou výkonnost monopostu.

Zatímco před čtyřmi lety Ferrari dopřálo nadějnému, přesto stále ještě velmi mladému Leclercovi štědrou smlouvu, nyní je to spíše Leclerc, kdo prokazuje laskavost.

Samozřejmě získává jistotu finančního ohodnocení i budoucnosti ve formuli 1, ale jak sám říká, jeho cílem je zisk titulu mistra světa. A Ferrari mu zatím v žádné sezoně nedokázalo postavit monopost, který by mu dal šanci.

Skoro to vypadá, jako by Leclerc chtěl získat vizitku mistra jedině v červené uniformě. Přitom by o něj po sezoně 2024, kdy mu oficiálně vyprší podepsaná smlouva z roku 2019, rozhodně zájem jiné týmy měly. Jedno volné místo by mohlo být v Red Bullu nebo Aston Martin, Mercedes by mohl hledat piloty o rok později.

První tři místa na Velké ceně Rakouska obsadili Max Verstappen, Charles Leclers a Sergio Pérez

Tak moc je italské stáji oddaný. Proto mu můžou v Maranellu děkovat.

„Jsme odhodláni dát Charlesovi vítězné auto a vím, že jeho touha a nasazení jsou prvky, které nám mohou pomoci dosáhnout našich cílů,“ uvědomuje si šéf stáje Frédéric Vasseur.

Cíle nekonkretizoval, musí však mířit na ty nejvyšší příčky. Jedině tak splatí Leclercovi jeho důvěru.

„Věřím, že to nejlepší teprve přijde. Mým snem zůstává vyhrát mistrovství světa s Ferrari a jsem si jistý, že v příštích letech zažijeme skvělé časy a uděláme radost našim fanouškům,“ přidal Leclerc.

Čeká ho těžká výzva v podobě poražení Red Bullu i zdolání dalších zlepšujících se konkurentů. Pomoct by Ferrari mohla úprava pravidel do sezony 2026.

Pak už ale uspět musí. Leclercova víra ve Ferrari totiž nemusí trvat věčně.