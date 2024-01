Důvěra nadále trvá, Norris se domluvil na nové smlouvě s McLarenem

Norris v minulé sezoně obsadil v konečném pořadí šesté místo a vyrovnal maximum z roku 2021. Dosud vybojoval 13 pódiových umístění, ale na vítězství čeká. V minulém ročníku po rozpačitém úvodu od desátého z 22 závodů zářil a vybojoval šest druhých míst a jedno třetí. Ziskem 205 bodů si vytvořil osobní rekord.

„S McLarenem jsem vyrostl a cítím se tu být na správném místě. Není to pro mě jen stáj, je to moje rodina. Máme za sebou vzrušující cestu, ale to, jak jsme se zlepšili v roce 2023, je pro mě důkaz, čeho může být McLaren v nadcházejících letech schopen,“ řekl Norris.

V mistrovství světa za jiný tým nejezdil, v McLarenu působil už v roce 2018 jako testovací jezdec. Ve stejné sezoně tehdy skončil druhý v seriálu formule 2.