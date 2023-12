Formule 1 plánuje nový městský závod v Madridu s premiérou po roce 2026

Budoucnost současné Velké ceny Španělska v Barceloně zůstává nejasná. Pořadatelé závodu na okruhu Circuit de Catalunya mají smlouvu do roku 2026 včetně. Podle médií je ale nepravděpodobné, že se poté budou jezdit dvě Grand Prix v jedné zemi.

Liberty Media jako držitel práv se dlouhodobě snaží přivést závody F1 do světových metropolí. Madrid se chce při vstupu do královské třídy motorsportu inspirovat Grand Prix v Miami, kde se jelo poprvé vloni. Nedávno se do kalendáře mistrovství světa vrátilo také Las Vegas, závodní víkend ale provázely problémy s tratí.

Madrid naposledy pořádal závody formule 1 v letech 1968 až 1981 na okruhu Jarama. Ten je ale zastaralý a potřeboval by zmodernizovat.