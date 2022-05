Po smyku skvělé poslední kolo. Kvalifikaci ve Španělsku vyhrál Leclerc

Čtyřiadvacetiletý Leclerc získal svou třináctou pole position v kariéře a čtvrtou v sezoně. V nedělním závodě zaútočí na páté vítězství ve formuli 1, z toho třetí letošní. Na okruhu v Barceloně byl dosud nejlépe vloni čtvrtý. Monacký jezdec zároveň může v šestém závodě letošního MS zvýšit svůj náskok v čele šampionátu, před druhým Verstappenem zatím drží náskok 19 bodů.

Rodák z Monte Carla rozhodl o kvalifikačním triumfu až v samotném závěru. V úvodu rozhodující části kvalifikace měl smyk, své rychlé kolo nedokončil a po krátké zastávce v boxech musel vše vsadit na poslední kolo. V něm se ovšem blýskl časem 1:18,750 a sesadil dosud vedoucího Verstappena.

„Byla to velmi náročná kvalifikace. Tím, jak jsem chyboval, měl jsem k dispozici jen jedno kolo. To ale vyšlo hodně dobře. Auto jelo výborně a za pole position jsem rád,“ řekl před televizními kamerami po dojezdu Leclerc. „Na startu mám silnou pozici, ale v porovnání s Red Bullem se trápíme s pneumatikami a hned za mnou je Max (Verstappen). Pokud se tedy nezlepšíme v práci s pneumatikami, o výhru přijdeme. Musíme se na to teď zaměřit a ještě se posunout,“ doplnil monacký jezdec.

Verstappen si naopak při závěrečném pokusu stěžoval na ztrátu výkonu vozu a neměl šanci Leclercův čas atakovat.

„Buď se neotevřelo DRS nebo jsem ztratil výkon. Je to škoda. Jsem v první řadě a celkově je to dobrý výsledek, ale samozřejmě bych byl radši, kdybych na to mohl v posledním kole šlápnout. Uvidíme, jak zvládneme závod. Zatím jsme tu s pneumatikami pracovali dobře. Zítra ale bude hodně teplo a těžko se tu předjíždí,“ uvedl Verstappen.

Zlepšenými výkony se po nepovedeném vstupu do sezony blýskli také piloti Mercedesu. George Russell se vměstnal před Sergia Péreze z Red Bullu a odstartuje čtvrtý, sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton byl šestý. „Red Bull tu vypadá nejrychleji, ale možná budeme schopní v závodě konkurovat Ferrari. To by pro nás byl velký pokrok,“ podotkl Hamilton.

Do závěrečné části kvalifikace se poprvé v kariéře probojoval Mick Schumacher z Haasu, který skončil desátý. Naopak v ní chyběl Lando Norris, jemuž komisaři k údivu šéfů McLarenu odebrali rychlý čas za překročení traťových limitů ve 12. zatáčce. Britský pilot odstartuje jedenáctý.

Zklamání prožil také domácí jezdec Fernando Alonso z Alpine, který nepostoupil z první části kvalifikace a odstartuje do závodu jako sedmnáctý.

Velká cena Španělska začne v neděli v 15:00.