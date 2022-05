O vítězném Verstappenovi, nespolehlivém Ferrari a zvedajícím se Mercedesu

Je to už šest let, co Max Verstappen přestoupil z Toro Rosso do Red Bullu. Tehdy to bylo právě před GP v Barceloně, kterou hned vyhrál.

Byl to jeho první triumf v šampionátu a zároveň se stal nejmladším vítězem Velké ceny v historii.

Pak ale nastala pětiletá vláda Lewise Hamiltona, kterou v neděli právě Verstappen ukončil.

Jasně, pomohl mu k tomu technický problém Charlese Leclerca, do té doby suverénního vládce závodu.

Ale i nizozemský obhájce titulu měl své problémy. Třeba na začátku závodu kvůli poryvu větru vyjel mimo trať ve čtvrté zatáčce.

„Najednou se zvedl zadní vítr, ztratil jsem kontrolu nad zadní částí auta a vyjel mimo,“ líčil svou chybu v devátém kole.

V průběhu závodu mu pak už tradičně haproval systém DRS. Kvůli tomu nedokázal na trati předjet George Russella, kvůli tomu musel tým měnit strategii za pochodu.

Ale kdo je v tomhle lepší než Red Bull, že?

I díky strategii tří zastávek v boxech Verstappen nakonec kraloval.

„Bylo to fakt těžké. Byl jsem ve vláčku několika aut, DRS nefungoval, nedokázal jsem předjíždět. Naštěstí jsme zase něco vymysleli a dostal jsem se dopředu. Byl to těžký začátek závodu, ale skvělý konec,“ usmíval se.

Vyhrál už čtvrtý závod z šesti v této sezoně, vlastně každý, který dokončil. Jen to ukazuje, že když má k dispozici aspoň trochu spolehlivé auto, je těžko k poražení.

„Snažil jsem se zůstat po celý závod soustředěný, i když jsme měli problémy. Za vítězství jsem hodně rád a mám radost i za Checa (Péreze). Pro tým je to skvělý výsledek,“ zářil.

Ano, Pérez dojel druhý, a dokonal tak double Red Bullu.

Stupně vítězů Velké ceny Španělska. Zleva Sergio Perez, Max Verstappen a George Russell.

Až takovou radost z toho ale neměl. Krátce po projetí cílem totiž Mexičan dal najevo svou nevoli s týmovou režií, kdy před sebe Verstappena musel pustit.

„Oba jsme jeli jiné strategie, na začátku jsem ho nechal jet, ale pak jsem si myslel, že bych se mohl dostat před něj, aby má strategie fungovala. Nakonec je z toho dobrý týmový výsledek, ale musíme si promluvit,“ má jasno Mexičan.

Emoce se pochopitelně snažil klidnit i Christian Horner, šéf Red Bullu, který přiznal, že kdyby spolu oba piloti bojovali, mohlo to dopadnout velmi zle.

„Hrozilo vypadnutí ze závodu, protože se nám ukazovaly hodnoty, které byly daleko za limitem. A poslední, co chcete riskovat, je předčasný konec v závodě, když váš rival odpadne,“ řekl Horner.

Tak či tak, Verstappen vyhrál letos každý závod, který dokončil. A zatímco dříve byla spolehlivost Red Bullu velkým otazníkem – a do určité míry stále je –, je to teď Ferrari, které čelí vlastním otázkám.

Dokonalý víkend? Skoro

Přitom pro Charlese Leclerca to mohl být dokonalý víkend.

Monačan vyhrál všechny volné tréninky, pak i přes chybu prolétl kvalifikací a v závodě před sebe 27 kol nikoho nepustil.

Jenže pak jeho Ferrari ztratilo výkon a on musel zajet do boxů.

„Ale ne, tohle ne!“ nešťastně sděloval do vysílačky.

Charles Leclerc po nuceném odstoupení ze závodu Velké ceny Španělska.

Kvůli odstoupení přišel o vedení v šampionátu. Poprvé v této sezoně.

„Nevím, co se stalo. Nic tomu totiž nenasvědčovalo, zkrátka se to rozbilo a vůz úplně ztratil výkon. Je to škoda,“ hodnotil po závodě.

Zároveň se ale snažil hledat pozitiva.

Viděl, že nebýt vypadnutí, měl by za sebou parádní víkend. Věděl, že měl na své straně nejrychlejší auto a že by nejspíš v Barceloně vyhrál.

„Z Barcelony si odvážíme spoustu pozitiv. Kvalifikační rychlost, závodní tempo, práce s pneumatikami. To byla v posledních závodech naše slabina, ale teď jsme ji vyřešili. Pro zbytek sezony mi to dodává sebedůvěru. Na druhou stranu, nemůžeme si dovolit, aby k podobným problémům docházelo v průběhu sezony. Musíme to vyřešit,“ řekl.

Že bude mít Ferrari problém s pohonnou jednotkou, to nečekal ani šéf týmu Mattia Binotto, podle kterého právě při vývoji tohoto komponentu tým odvedl vynikající práci.

Očividně to ale nestačilo, a ve Ferrari se tak znovu musí pustit do práce.

Dalším problémem je pak nedostačující výkonnost Carlose Sainze.

Ten opakovaně v kvalifikacích ani v závodech nestačí na kolegu Leclerca a častokrát ani na Red Bully. Sám říká, že se s autem ještě nedokázal pořádně sžít, že z něj nedokáže vyždímat maximum.

Výsledkem je, že Ferrari už nevede ani v Poháru konstruktérů.

Mercedesy na vzestupu

Hodně se toho od Mercedesu v Barceloně čekalo.

Ale možná ani fanoušci stříbrných vozů nevěřili, že by velký balík úprav, který do Španělska tým přivezl, až takhle fungoval.

Jenže on skutečně fungoval. Monopost W13 už neměl tak velké problémy s poskakováním jako v předchozích závodech. I proto měla stáj z Brackley jednu z nejlepších závodních rychlostí.

George Russell v jednu chvíli Velkou cenu vedl a dokázal za sebou držet silné Red Bully na čerstvějších pneumatikách. V cíli byl třetí, a prodloužil tak svou sérii umístění v nejlepší pětce.

George Russella nahání ve Velké ceně Španělska Max Verstappen.

Šéfa stáje Tota Wolffa nadchnul ale hlavně Lewis Hamilton.

Trápící se sedminásobný šampion měl přitom hned po startu kontakt s Kevinem Magnussenem. Musel do boxů a propadl se na chvost pole. Tehdy dokonce navrhnul týmu, jestli nemá ze závodu odstoupit, aby pošetřil pohonnou jednotku.

„Ztrácel jsem asi 30 sekund na předposledního a říkal jsem si, že použiji celý motor, abych tu kroužil na posledním místě nebo mimo nejlepší patnáctku. Chtěl jsem ho ušetřit, ale jsem rád, že jsme nakonec pokračovali. Ukazuje se, že se nikdy nemáte vzdávat,“ řekl.

V týmu mu totiž oznámili, že může dojet i na osmém místě.

On sám tomu nevěřil. Myslel si, že jsou přehnaně optimističtí. Jenže se mýlil, ztrátu na první místo totiž Hamilton po celý závod držel víceméně na stejných hodnotách.

Jel tak podobně rychle jako nakonec vítězný Verstappen, i proto se v jednu chvíli dostal až na čtvrtou příčku.

Pak sice přišly problémy s palivem, sedminásobný šampion musel zpomalit a dojel pátý.

I tak získal cenných 10 bodů, i když nevěřil v žádný.

„Samozřejmě jsem doufal v klidnější závod bez těch problémů na začátku. V jednu chvíli jsem byl 30 sekund za předposledním,“ řekl Hamilton pro RaceFans. „Když jsem si vzpomněl na Džiddu, kde jsem startoval patnáctý a měl jsem problém dostat se do nejlepší desítky, myslel jsem si, že nebude možné se dostat zpět na bodované pozice. Jsem rád, že jsem to takhle dojel,“ řekl.

Poprvé v sezoně ho fanoušci zvolili také Jezdcem dne.

Lewis Hamilton při Velké ceně Španělska 2022.

„Nadále se učíme a zlepšujeme naše tempo závod od závodu. O tomto víkendu jsme udělali další velký krok a určitě jsme snížili naši ztrátu na čelo. Pořád je před námi ale hodně práce, abychom mohli bojovat o nejlepší příčky,“ řekl Wolff. „S Lewisem jsme dnes každopádně měli asi nejrychlejší auto na trati a bylo příjemné to sledovat.“

Po tuze náročném startu sezony s těžko ovladatelným vozem tak Mercedes vypadá, že pomalu dohání ztrátu na Red Bull i Ferrari.

A to je nejlepší zpráva pro všechny fanoušky F1.