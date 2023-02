Ferrari představilo fanouškům monopost na novou sezonu mistrovství světa F1

Ferrari ukázalo nový vůz na svém okruhu Fiorano u továrny v Maranellu. Prezentaci na zaplněné tribuně přihlíželo pět stovek nadšených příznivců slavného týmu.

„Vždycky, když jsme v Itálii, je to plné vášně. Takhle to funguje jen ve Ferrari, v našem týmu. Nikde jinde. A Fiorano je mimořádné místo na předvedení vozu. Co jsem ve Ferrari, tak se to takhle nedělalo,“ uvedl vicemistr světa Leclerc.

Monacký pilot dostal možnost projet se v SF23 jako první. Ne proto, že loni skončil v MS před Sainzem, ale proto, že o tom rozhodl hod mincí, který provedl nový šéf týmu Frédéric Vasseur. „Bylo to fajn, šlo to hladce, auto jelo dobře. Samozřejmě po dvou kolech je těžké zabíhat do detailů, ale inženýrům jsem zpětnou vazbu z auta dal,“ řekl Leclerc.

Charles Leclerc (vpravo) a Carlos Sainz. Piloti stáje Ferrari.

Jízdu v novém vozu si užíval natolik, že se v druhém kole vysílačkou ptal, zda si ji ještě může prodloužit. „Ne, teď jsem na řadě já. Box, box, box,“ odpověděl mu se smíchem týmový kolega Sainz tradičním pokynem svolávajícím vozy do depa.

Ferrari se bude letos snažit ukončit dlouhé čekání na mistrovský titul, který mu uniká od roku 2008, kdy vyhrálo Pohár konstruktérů. Mistra světa mezi jezdci slavili v Maranellu naposledy ještě o rok dříve díky Finovi Kimimu Räikkönenovi.

Loni vstoupil do sezony výborně Leclerc, jenž vyhrál dvě z prvních tří Grand Prix, nakonec ale ztratil 146 bodů na staronového šampiona Maxe Verstappena z Red Bullu. Ročník Ferrari poznamenaly taktické a jezdecké chyby a nespolehlivost a po jeho skončení rezignoval šéf týmu Mattia Binotto, jehož v lednu nahradil Vasseur. „Myslím, že jsme na dobré cestě,“ řekl Francouz k vyhlídkám na nový rok.

Příští týden 23. února začnou vozy oficiálně testovat v Bahrajnu, kde 5. března odstartuje úvodní Velkou cenou mistrovství světa.