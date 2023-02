Ani Horner, ani Verstappen. Red Bullu vládne silný týmový duch, říká fotograf

Do začátku sezony zbývá pár dní, jaká je nálada v týmu Red Bull?

Jako vždy napjatá. Ale všichni jsou nabuzení a těší se. Máme nové auto a každý má velké očekávání. I když až závod ukáže, jak na tom jsme doopravdy. Nesmíme zklamat, jsme mistři světa, obhajujeme titul.

Nakolik týmu ublížil trest FIA za překročení rozpočtového stropu v roce 2021? Vedle pokuty spočívá i v omezení času v aerodynamickém tunelu.

To teprve poznáme, jestli něco ztratíme. Bude zajímavé sledovat, jaký bude vývoj monopostu během sezony.

Jak vůbec tým na trest reagoval? Bylo vedení hodně naštvané, nebo to vzali v klidu?

My jsme nesouhlasili, šlo o rozdílnou interpretaci pravidel. Náš tým si je vyložil jinak než FIA, proto se prohřešek tak dlouho řešil a nakonec z toho byl kompromisní trest. Rozpočtový strop byl nový a občas bylo otázkou, čeho přesně se týkal. Celkově bych k tomu řekl, že tým to bere jako výzvu - navzdory penalizaci obhájit titul.

Jak jste v Red Bullu pociťovali nepříjemnou kauzu na konci loňské sezony, kdy Verstappen odmítl pustit Péreze před sebe, čímž ho asi připravil o druhé místo v šampionátu? Bylo mezi jezdci napětí?

Celé to bylo hodně přifouknuté médii. Při posledním závodě v Abú Zabí jsme měli společné focení, normálně se bavili, žádný problém jsem mezi nimi necítil.

Zmizela jeho vnitřní nevyzrálost

Jak blízko se dostanete k jezdcům, dal by se váš vztah označit za kamarádský?

Spíš přátelský. Neřekl bych, že bych s Maxem (Verstappenem) nebo s Checem (Pérezem) chodil na pivo, i když na party jsme párkrát společně oslavovali. Náš vztah je profesionální, máme vzájemný respekt. Oni vědí, že pracuji pro tým a nikdy nepřekročím červenou linii. Pustí mě blíž než jiné fotografy.

I slavná zatáčka Eau Rouge v Belgii se dá vyfotit jinak (26. 8. 2022)

Červenou linii?

Že bych je nějak omezil, v něčem jim vadil, překážel s focením. Například Vettelovi jsem objektiv párkrát strkal na startovním roštu až do obličeje, ale s ním jsem měl výborné vztahy a dovolil mi to.

Jaké má v týmu postavení Verstappen? Říká se, že jeho slovo má váhu jako slovo šéfa.

Max je samozřejmě hvězda a nejen v týmu, i ve formuli má jedinečnou pozici. Ale mentalita Red Bullu říká, že nikdo není výš než tým, vládne tam silný týmový duch. Respekt mají všichni, mechanici a ostatní, takže bych rozhodně neřekl, že má pozici nějakého bosse.

Vůz Red Bull v neděli v Imole (24. 4. 2022)

Vyvíjela se nějak jeho pozice? V posledních dvou letech to už není ten vzpurný teenager. Mnohem klidněji a racionálněji reaguje jak v padoku, tak při závodech přímo na trati.

Během dvou, tří let strašně dospěl. A nejen co se týká chování, vystupování, přístupu k médiím, ale i na trati. Nedělá takové jezdecké chyby jako kdysi třeba v Monaku. Navzdory poměrně mladému věku je zkušeným jezdcem, což dokázal i tituly mistry světa. Díky nim zmizela i jeho vnitřní nevyzrálost, kterou v sobě dřív měl.

A jaký je to podle vás člověk?

Je velmi podobný svému otci. Mentálně velice silný jezdec, který moc nekouká doprava doleva. Zajímá ho jen závodění a vyhrávání. Ale jinak je s ním v zákulisí sranda, má smysl pro humor. Řekl bych, že to je normální kluk.

Často se o něm píše, že je arogantní. Má takové náznaky?

Média hodně zkreslí. Je to těžké, když vyhráváte, jste pod obrovským tlakem a spousta lidí na vás útočí. Takže jako arogantního bych ho určitě nepopsal.

V posledních dvou sezonách poznáváte v týmu i Sergia Péreze, největší mexickou hvězdu. Jaký je to parťák?

Tichý, uvolněný kluk, neustále v pohodě. Tolik věcí neřeší, v tom je vidět jeho mexická mentalita. Samozřejmě závodní víkend hodně prožívá, ale i tak se s ním dá normálně pokecat, prohodit nějaký vtípek.

Ve stínu. V Monaku 2022 slavil Sergio Pérez velké vítězství (29. 5. 2022)

Jaké vztahy máte se šéfy týmu? Prohodíte pár slov s Christianem Hornerem, Adrianem Neweym, Helmutem Markem, nebo si drží odstup?

Samozřejmě se dobře známe, ale v týmu je určitá hierarchie. Christian občas přijde, zeptá se, jak se mám, prohodí nějaký fórek. Adriana samozřejmě zdravím, ale je tam z mojí strany, i kvůli věkovému rozdílu, větší respekt.

Když se zabil Bianchi

Máte od týmu pokyny, co máte nafotit?

Ne, mám úžasnou kreativní svobodu, sen každého fotografa. Přijedu na závody a hledám zajímavé záběry. Nedávají mi úkoly.

Jaký je váš nejsilnější zážitek ve formuli 1?

Vyhráli jsme sice čtyři tituly s Vettelem, ale nejsilnější pro mě asi bylo, když Max bral titul v roce 2021 v Abú Zabí, to nikdo nečekal. Celý průběh, havárie, zastavení závodu, předjíždění na konec... Byla to euforie, nepopsatelná atmosféra. Spousta kluků brečelo.

Zažil jste v F1 nějaký velký průšvih?

Když vyhrál Vettel svůj čtvrtý titul v Indii, všichni jsme na něj čekali v Parc Fermé, kam měl dorazit. Jenže on začal dělat „donuty“ na cílové rovince. Všiml jsem si toho, až když končil, a neměl jsem z toho jedinou fotku. Pro fotografa nejhorší zážitek, snažím se z toho poučit. Tým mi sice nic nevyčítal, ale já sobě ano. A potom bylo strašné, když měl v Suzuce 2014 smrtelnou nehodu Jules Bianchi. Byl jsem nedaleko, viděl jsem to a bylo to hrozné. Dvě, tři hodiny jsem se nemohl na nic soustředit.

Večer v boxech. Vůz Red Bull při závodním víkendu v Imole (22. 4. 2022)

S tím se pojí příběh fotografií nehody. Vy jste ji totiž vyfotil, ale snímky odmítl prodat, dosud se nikde neobjevily.

A neobjeví. Přišlo za mnou tehdy několik lidí, jedna velká agentura a jiní... Nijak jsem se nerozhodoval, bylo by to hodně neetické. Sice nezemřel hned při nehodě, ale my si mysleli, že je mrtvý. Nechtěl jsem, aby někdy v budoucnu někdo spojoval tyto fotky s mým jménem. A nechtěl jsem vydělat peníze na neštěstí, ve sportu, který mě živí. Bylo to jasné. Snímky jsem poskytl jen jeho rodině a FIA, ale moc jich nebylo. Přihnal jsem se tam, začal fotit, ale během minuty jsem viděl, jak je to vážné, a přestal.

Formule 1 se tlačí do Spojených států, letos tam budou tři závody. Jaké to je v USA pro fotografa?

Miami byl velký zážitek. Tolik hvězd na jednom místě... Koukali jsme všichni dost překvapeně, tomu se Monako nevyrovná. Náročné bylo teplo a vlhko a z fotografického hlediska není trať moc zajímavá. Musel jsem být hodně kreativní, abych našel dobrý záběr. Z Las Vegas mám trochu strach, bude to „busy“ jako Miami, a navíc v noci. Bude to výzva, ale to mě těší. Nerad bych sklouzl do rutiny a dělal stále stejné fotky, to se může v F1 lehce stát. Proto se vždy snažím fotit něco jiného, trochu riskovat.