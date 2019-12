Vítkovice zdolaly v derby FBC a dotáhly se na druhý Chodov

Hattrickem a jednou asistencí pomohl k vítězství Vítkovic Dominik Eichner a rovněž čtyři body za dvě branky a stejný počet asistencí si připsal Ondřej Firda.

„Bylo to tvrdší utkání a chvíli nám trvalo, než jsme našli správné tempo. Potom už jsme se do něj dostali a proměnili klíčové šance. Škoda pár individuálních minel v obraně, ale zároveň jsme si vytvořili velké množství šancí v útoku. Byla to zasloužená výhra,“ prohlásil trenér Vítkovic Pavel Brus.

Tatran dovedl k úspěchu proti Chodovu hattrickem Jonáš Kreysa. „Velice kvalitní výkon společně s odvahou nás dovedl k vítězství. Potřebujeme takovéto týmové nasazení předvádět každý zápas,“ řekl kouč Střešovic Milan Fridrich.

„Tatran byl neskutečně houževnatý soupeř a my jsme se strašně nadřeli na gól. Naopak jsme dostali hrozně laciné branky a tím jsme drželi Tatran na koni,“ podotkl trenér Chodova David Podhráský.

O překvapivé výhře Vinohrad nad Spartou rozhodl v čase 61:17 Petr Hartman. „K ideálu měla naše hra daleko, ale opět se potvrdilo, že když plníme své role, můžeme bodovat s každým. Pokud bychom proměňovali šance, můžeme mluvit o ztraceném bodu v tomto utkání,“ řekl kouč Vinohrad David Bouša.

Posledním Pardubicím nepomohlo ani čtyřgólové představení Jana Savického a podlehly doma Black Angels 9:10. Za hosty zaznamenal čtyři body (2+2) Jakub Renčín a tři branky vstřelil Jakub Hromada. Hattrickem přispěl k vítězství Liberce nad Českou Lípou 7:5 Prokop Ferdan.

Tipsport superliga florbalistů 16. kolo FBC Ostrava - 1. SC Vítkovice 6:11 (2:1, 2:6, 2:4)

Branky: 12., 31. a 58. Eichner, 14. J. Bauer, 25. Klimscha, 45. Šindler - 5. a 59. L. Hájek, 24. a 51. Bräuer, 28. a 60. Herblich, 30. a 33. Firda, 37. Jan Šebesta, 39. Kuczera, 51. Rýpar. Sokoli Pardubice - Black Angels 9:10 (6:0, 0:5, 3:5)

Branky: 2., 5., 20. a 58. Savický, 1. Oubrecht, 12. Dlesk, 18. Žáček, 45. Kaluža, 52. A. Šmíd - 32., 53. a 55. Hromada, 26. a 56. Renčín, 26. J. Král, 32. J. Kopecký, 33. Hanák, 47. vlastní Bílý, 51. Boček. Tatran Střešovice - Chodov 6:4 (1:0, 4:0, 1:4)

Branky: 12., 35. a 47. Kreysa, 28. Meliš, 34. Jan Kolísko, 36. Tlapák - 55. a 60. M. Vávra, 43. Ondrušek, 46. Mikeš. Hattrick Brno - Panthers Otrokovice 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Branky: 22. J. Procházka, 31. Martin Nagy - 10. Pešat, 29. Vykopal, 53. Hrabal, 60. Gál. FBC Liberec - FBC Česká Lípa 7:5 (1:1, 1:0, 5:4)

Branky: 47., 49. a 53. P. Ferdan, 32. a 50. Valeš, 7. Šoltys, 52. Baudisch - 14. a 47. Štěrba, 45. Mlejnek, 49. Ekl, 53. Krajcigr. Sokol Královské Vinohrady - Sparta Praha 5:4 v prodl. (1:2, 2:0, 1:2 - 1:0)

Branky: 18. a 52. L. Gregor, 23. a 35. Strobach, 62. Hartman - 17. Marvánek, 17. Pruner, 43. Křenek, 48. Pažák.