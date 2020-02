Florbalisté Otrokovic hrají o jistotu play off

„Čím dříve to bude, tím lépe,“ nezastírá kouč Otrokovic Michal Kvapil, jemuž se rozvolněný lednový program vůbec nezamlouval. „Je to nedomyšlené. Vypadli jsme z tempa, budeme se rozjíždět pomaleji.“

Výchozí pozice před finišem dlouhodobé soutěže je ale pro jeho tým nadějná. Na šesté pozici má náskok devíti bodů na první nepostupové místo. Za příznivé shody výsledků tak můžou Panteři slavit už po nedělním domácím duelu proti České Lípě; hraje se od 18 hodin.

Otrokovice se mohly v klidu chystat na čtvrtfinále už dříve, jenže z minulých tří kol urvaly jen dva body za dvě porážky v prodloužení. Mrzet je musí hlavně domácí prohra od beznadějně posledních Pardubic.

„Jestliže máme pětatřicet střel na bránu a soupeř patnáct, a přesto prohrajeme, tak to je bohužel naše nemohoucnost v zakončení,“ podotkl Kvapil před restartem soutěže.

Svým fanouškům se můžou Panteři omluvit nejen v neděli, ale i v dalších dvou domácích zápasech.

„Česká Lípa a Black Angels jsou utkání, která bychom měli doma bodově zvládnout, stejně jako duel v Ostravě,“ zmínil Kvapil střetnutí proti tabulkově hůře postaveným sokům.

Uspět v nich je pro Pantery důležité nejen s ohledem na očekávaný postup do play off. Pokud udrží aktuální šesté místo, zajistí si pozvánku do elitní kategorie prestižního srpnového turnaje Czech Open v Praze. Body z domácího duelu proti suverénní Mladé Boleslavi a z Chodova by pak byly pro Otrokovice bonusem i vzkazem potenciálním soupeřům ve čtvrtfinále.

„Boleslav vyhraje základní část a bude vybírat soka pro play off jako první. Budeme jí chtít ukázat, že i my jsme silní a že by to s námi neměla snadné,“ doplnil Kvapil.