Pro play off si přejeme tým z Moravy, říká šéf florbalistů Otrokovic

„Je to hořkosladký úspěch. Chtěli jsme být v play off. Jsme tam, ale nechtěli jsme tam postoupit takovým způsobem,“ přiznal šéf klubu Karel Ťopek.

Někdejší kapitán mužstva si v nedělním domácím zápase proti Black Angels stoupl na střídačku, aby bývalým spoluhráčům dodal kuráž. Jenže ani jeho přítomnost nepomohla přerušit sérii otrokovických porážek, která se po výsledku 5:7 protáhla už na sedm.

„Chtěl jsem kluky podpořit. Jsme v tom společně. Bohužel to nevyšlo,“ povzdechl si Ťopek, který trvalý přesun na lavičku neplánuje. „Nic to neznamená. Šlo jen o tenhle zápas. Náš realizační tým má maximální důvěru,“ ujišťuje předseda klubu.

Zblízka viděl, co mužstvo před rozhodující fází sezony trápí: „Může nás mrzet kupa neproměněných příležitostí. Tak to bývá. Když je křeč, tak to nepadá. Ale hlavně nám nejde obranná činnost,“ připomněl Ťopek, že Panteři inkasovali v posledních třech kolech hrozivých 28 branek!

Před čtvrtfinále radí změnit herní styl. „Na můj vkus chceme hrát až moc aktivně, ale play off se musí hrát jinak. Překopeme to už na poslední utkání na Chodově.“

Po něm se rozhodne, jestli Panteři udrží šesté místo po základní části, které zaručuje účast v elitní kategorii srpnového turnaje Czech Open.

Hlavně se ale v neděli večer dozvědí soupeře pro play off, v předchozích sedmi čtvrtfinálových sériích se utkali výhradně s Mladou Boleslaví, nebo Chodovem. Kdo si Otrokovice vybere?

„Může to být kdokoliv. Ale myslím, že si nás zvolí někdo z dvojice Vítkovice-Boleslav. Už kvůli cestování bychom si konečně rádi zahráli play off s moravským týmem,“ naznačil Ťopek.