Otrokovice chtějí výš. Florbalistům má dát impuls staronový trenér

Usilovali o svoje nejlepší umístění po základní části superligy, přesto se vedení otrokovických florbalistů dohodlo v lednu 2018 s trenérem Karlem Ševčíkem po vzájemné dohodě na rozvázání smlouvy.

„Můžu jen říct, že mě to mrzí,“ komentoval tehdy Ševčík překvapivý rozchod.

Teď se někdejší hokejový brankář k Panthers vrací jako staronový kouč áčka. V Otrokovicích věří, že jim Ševčík po posledním místě v minulém ročníku pomůže znovu na výsluní.

„Neměl jsem problém s návratem. Beru to jako určitý dluh. Otrokovice mi daly šanci se do superligy dostat,“ ujistil Ševčík, že tři a půl roku stará epizoda je zapomenutou minulostí.

„Je to trenér, který má vazbu na Zlínský kraj a záleží mu na florbale v naší lokalitě. Věříme, že dodá týmu nový drajv a hráčům sebevědomí,“ pronesl předseda klubu Karel Ťopek, který superligové mužstvo koučoval od ledna po Michalu Kvapilovi.

Ale ani otrokovická legenda ho ze dna tabulky nezvedla. Panteři se pak mezi tuzemskou elitou zachránili jen díky tomu, že se kvůli covidové uzávěře nedohrály nižší soutěže.

„Mé působení bylo pouze nouzovým a ve finále neúspěšným řešením. Navíc vnitřně cítím, že můj čas, abych vedl mužský celek, ještě nenastal a je třeba zkušenějšího a kvalifikovanějšího trenéra,“ vyložil Ťopek.

Ševčík po svém odchodu z Otrokovic působil v superlize jako asistent ve Vítkovicích, hlavní trenér v Ostravě a k Panterům přichází jako asistent trenéra slovenského národního týmu.

„Obě funkce se dají v pohodě zvládnout. Když jsou reprezentační akce, má liga volno,“ podotkl Ševčík.

S klubem se dohodl na jednoleté smlouvě s automatickou opcí na další dvě sezony při splnění výsledkových cílů.



„Chci od začátku výsledky, nejdeme do sezony s tím, že budeme něco zachraňovat, motat se dole. Cílem je dostat tým minimálně do play off,“ předestřel Ševčík v kontextu loňské sezony ambiciózní plány. „Spoustu věcí je potřeba dopilovat, bude to hodně o mravenčí práci. Ale když budou kluci poctivě makat, nebojím se, že se nevrátíme tam, kam patříme.“

Mužstvo přebírá v době jeho přestavby. Skončil poslední hrající pamětník postupu před deseti lety Michal Nagy, některé opory si však konec rozmyslely, třeba obránce Hrabal nebo slovenský reprezentant Gál. Klub přitom intenzivně hledá posily.

„I když pár hráčů zůstalo, teď skládáme úplně nový tým,“ prohodil Ševčík.

Fanouškům se poprvé představí v pondělí 16. srpna, kdy v rámci skupinové fáze Českého poháru hostí od 18 hodin Bulldogs Brno. Dějištěm zápasu bude nově zrekonstruovaná Sportovní hala Štěrkoviště, kam se Panthers vrací po třech letech.

První superligové utkání by měli ve staronovém prostředí odehrát druhý zářijový víkend proti Chodovu.