Nováčkovská daň zaplacena, hlásí trenér florbalistů Hattricku Brno

Nováček florbalové Superligy postupem sezony překonává bolístky spjaté s úvodním rokem mezi elitou. „Je to nesrovnatelné s první ligou, výš o level, tedy spíš o dva nebo o tři. Superliga je rychlejší, přesnější. Na vše je méně času,“ hodnotí po dvanácti kolech Marek Fiala, trenér Hattricku.

Mladý trenér využívá služeb šesti ostřílených hráčů, kteří původně nastupovali v týmu městského rivala Bulldogs. Pětice bývalých „buldoků“ posílila Hattrick už před minulou sezonou ještě v 1. lize. Jako poslední pak dorazil brankář Filip Kuhn poté, co Hattrick poslal Bulldogs v baráži do nižší soutěže a sám postoupil. Zbytek týmu tvoří mladí hráči, kteří v klubu působí často na bázi střídavých startů.

Takto složený tým úvodních šest zápasů v Superlize prohrál, než se přizpůsobil tempu. Z posledních šesti duelů má naopak čtyři výhry.

„Na nervózní úvod mohou být rozdílné pohledy. Jsme sice nováček, ale velká část týmu zkušenosti se Superligou má. Starší hráči se jen museli adaptovat zpět na vyšší soutěž. Druhá část mužstva je bez zkušeností a tam je nováčkovská daň znát. U těchto hráčů se dá pochopit. Pak je zde také los, který k nám nebyl moc přívětivý,“ naráží kouč na náročný program v úvodu sezony.

„Hned zkraje jsme měli ty nejtěžší soupeře v domácím prostředí, kde se sice cítíme lépe, tady ale ani domácí výhoda nestačila. Naopak venku mohli nám bližší protivníci využít svého zázemí a my jsme to měli těžké. Trend je ale pozitivní. Jdeme nahoru,“ burcuje své svěřence kouč. Z šesti posledních utkání brali jeho svěřenci více než úřadující mistr Vítkovice.

„Nepadá nám to tam, ale s lepším losem začne“

Spolehnout se Fiala může na matadora soutěže, 33letého útočníka Luďka Ondráčka, který je ve své jedenácté sezoně nejen mentálním vůdcem mužstva, ale také nejlepším střelcem i lídrem kanadského bodování týmu. „Luděk je naše největší hvězda, potřebovali bychom ale, aby se chytili ještě dva nebo tři další hráči s ním. Trápíme se v koncovce,“ odhaluje stejně starý Fiala největší slabinu Hattricku.

V jedenácti utkáních se brněnským hráčům povedlo dostat míček do branky jen 42krát, nejméněkrát v Superlize. Lídr soutěže z Mladé Boleslavi nastřílel za stejné období více než dvojnásobek gólů, konkrétně 88. V inkasovaných brankách je Hattrick s 62 góly na průměru ligy. „Defenzivní činnost máme dobrou, odehrajeme zápasy ve vysokém tempu a nasazení, zakončení nám ale chybí, potřebujeme více gólů. Zatím nám to tam prostě nepadá,“ kroutí hlavou trenér. „Držíme se ale cíle, který jsme si stanovili před sezonou. Na osmé místo máme ztrátu pěti bodů, což není tolik do patnácti zbývajících kol. Věřím, že ve druhé polovině základní části posbíráme víc bodů,“ vyhlíží lepší losování kouč průběžně dvanáctého celku.

„Hala ve Vodově je pro nás druhý domov“

Hattrick se zvolna blíží k dalšímu milníku ve své nováčkovské sezoně, jímž bude první domácí televizní utkání 2. prosince proti pražským Black Angels. Pro tuto příležitost se přesunou z vlastního prostředí do haly ve Vodově ulici v Králově Poli.

„Je to pro nás složité. Musíme hrát v Králově Poli, protože naše domácí hala v Maloměřicích nesplňuje regule pro televizní utkání. Pro hodně kluků je ale Vodova druhý domov, jelikož zde odehráli mnoho zápasů za Bulldogs. Bude nám tam dobře, bude to naše domácí prostředí, kterého se budeme snažit maximálně využít,“ nebojí se změny haly i povrchu Fiala.

Florbalová liga v posledních letech musela snášet kritiku, že je dvojrychlostní. Podle Fialy se ale rozdíly zmenšují. „Je to dobrá otázka do diskuse, ale obecně jsou zápasy vyrovnanější, ubývá zápasů s dvojciferným rozdílem na konci. Výsledkově je to vyrovnanější, nakonec však často rozhodují individuality, které najdeme hlavně v těch zavedených týmech jako Boleslav, Vítkovice nebo Chodov. Tito klíčoví hráči pak rozhodují zápasy a bodově to pak vypadá stále stejně,“ polemizuje Fiala s označením Superligy za dvourychlostní soutěž.