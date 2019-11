Hattrick Brno uspěl v Liberci a posunul se na 12. místo

„Podali jsme zodpovědný výkon do obrany. V první polovině zápasu nám chyběl větší klid po zisku míčku. V druhé polovině jsme to zlepšili, kvalitně jsme vyřešili situace, získali jsme rozhodující náskok a utkání kontrolovali do konce,“ řekl trenér Hattricku Marek Fiala.

„Bez střelby se góly dávají hodně těžko. Soupeř dnes předvedl kvalitní výkon do obrany a ten náš nebyl hoden superligového týmu,“ uvedl kouč Liberce Zdeněk Skružný.

FBC Liberec : FBŠ Hummel Hattrick Brno 2:5 (1:0, 0:2, 1:3) Góly:

08:20. Valeš (Kopecký)

57:46. Hejduk (Kopecký) Góly:

28:15. Sládeček (Mar. Nagy)

34:31. Coufal (Medek)

43:18. Grábl (Kůra)

47:10. Procházka II (Gold)

49:15. Vlach (Gold) Sestavy:

Vaníček (Janota) – Klucho, Bitman, Kološ, Kroupa – Kopecký, Kárník, Valeš – Daněk, Hejduk, Rozkovec – Čermák, Böhm, Baudisch – Ferdan, Šoltys, Hrůza – Balatka, Světlík. Sestavy:

Kuhn (Létal) – Sládeček, Horák, Medek – Procházka II, Jalový, Gold – Fuchs, Coufal, Dvořák – Mar. Nagy, Ondráček, Grábl – Vlach, Halama, Hronek – Kůra, Malich. Rozhodčí: Valenta, Žďárský Počet diváků: 486