Brněnský Hattrick bude mezi elitními florbalisty zkušeným nováčkem

Například pro veterána Luďka Ondráčka bude nedělní duel 1. kola nového ročníku na Chodově jubilejním 300. mezi elitou.

Tomu odpovídají i cíle mužstva, hrajícího v brněnských Maloměřicích. V Hattricku budou spokojeni s postupem do play off, a kdyby to nevyšlo, počítají s umístěním hned za vyřazovacími boji, aby se nemuseli bát o udržení.

„Škoda jen, že jsme v baráži o soutěž níže poslali Bulldogs, protože jsme se těšili, že si v Superlize zahrajeme derby,“ připomněl prezident oddílu Dan Koubek jarní vyhecovanou baráž s velkým rivalem.

Hattricku to sice „přihrálo“ možnost přetáhnout od konkurence například kvalitního brankáře Filipa Kuhna, zároveň však trenér Marek Fiala sázel na to, že se mu podaří udržet zkušené vlastní hráčské jádro.

Ondráčka a spol., kteří do Maloměřic již dříve také dorazili od Buldoků, totiž už do nižší soutěže angažoval s tím, aby Hattricku pomohli vybojovat postup a zahráli si v jeho barvách v nejvyšší soutěži.

„Víme, že tato kostra je dostatečně zkušená a kvalitní, aby naplnila naše sportovní cíle,“ shrnul Fiala.

První domácí zápas sehraje nováček příští neděli proti Mladé Boleslavi.