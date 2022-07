Nejdříve pád do první ligy, nyní titul. Dnes už jsme jinde, zní z Ostravy

Florbalistky FBC Ostrava zaskočily všechny favoritky, když v semifinále ukončily sedmdesátizápasovou sérii výher městských rivalek z 1. SC Vítkovice a ve finále porazily Chodov.

Jak Robenek s odstupem času vidí zisk letošního titulu?

„Věděli jsme, co v holkách je. Když jste s nimi denně, vidíte více než ostatní, čeho mohou dosáhnout,“ prohlásil Jakub Robenek. „Jenže to, co umějí, se nám dlouho nedařilo dostávat na hřiště. Až v této sezoně přišel pokrok. I mentální nastavení. Postupně jsem viděl, že jde z naší hry strach a že můžeme skončit hodně daleko.“

Úspěch přičítá zodpovědnosti a disciplíně hráček.

A také tomu, že hráčky věděly, jak se chovat v určitých částech hřiště a kdy riskovat. „To byla zásadní věc,“ tvrdí. „V ženském florbale je obecně problém na útočné polovině. My jsme to vyřešili a máme titul.“

Podotkl, že v české ženské lize hráčky často prásknou míček na polovinu soupeřek jen naslepo. „My jsme celý rok pracovali na tom, aby holky byly schopné hru kontrolovat, aby předcházely ztrátě balonu. Proti nám tak byl jen minimální počet brejků. A o těch a o rychlosti, ale i o individuálních kvalitách florbal je.“

Ostravští jsou přesvědčeni, že se k titulu odrazili v roce 2012, kdy následnou jednu sezonu odehráli v druhé nejvyšší soutěži.

„Tehdy nám odešlo asi deset nejlepších hráček do Vítkovic, kam je přetáhl náš tehdejší trenér Dudešek. A my neměli jinou možnost než přihlásit druhou ligu,“ prohlásil sportovní ředitel Lubomír Šimon. „Tým jsme nemohli ani ekonomicky utáhnout. Ale dnes jsme už jinde. Podpora týmu žen je stejná jako v případě mužů.“

A Lubomír Šimon upozornil, že se klub snaží o nové hráčky co nejlépe pečovat. „První dvě sezony, než se rozhlédnou, najdou si zaměstnání, případně školu, se jim snažíme pomáhat se stravováním, ubytováním. Dáme jim rok dva, aby se rozkoukaly. Funguje to,“ řekl Lubomír Šimon.

„Bez podpory klubu by to bylo o hodně těžší se tady zabydlet a nějak fungovat. Je super, když se o vás klub takto postará,“ potvrdila kapitánka Michaela Mlejnková, která do FBC přišla v roce 2019 z Liberce. „A bylo to asi nejlepší rozhodnutí v mé kariéře.“

Kádr zůstává pohromadě

Ostravské florbalistky sice nejsou profesionálky, ale trenér Robenek upozornil, že se šestkrát týdně připravují v profesionálních podmínkách. „Dopolední tréninky jsou individuální, na nich řešíme věci, které nestihneme během klasické přípravy. Pilujeme individuální dovednosti, zakončení, první dotek s míčkem, práci s hokejkou. Odpoledne jde více o taktiku,“ řekl Jakub Robenek.

Podaří se klubu tým udržet i pro příští sezonu?

„Daří se nám to, žádná z hráček neodešla,“ řekl Lubomír Šimon. Navíc Ostravští už oznámili i první posily – ze švédského Malmö se vrací útočnice Denisa Kotzurová a z Vítkovic získali juniorskou reprezentantku Adélu Feikovou.

„V případě Denisy šlo o plánovaný příchod, nebyla to žádná reakce na titul, abychom byli silnější v Poháru mistryň,“ uvedl Robenek.

Ten se tradičně hraje v lednu a Ostravanky se chtějí na souboje s elitními celky Švédska, Finska a Švýcarska příští rok v Tampere co nejlépe připravit. „V rámci přípravy bychom chtěli odehrát nějaké přátelské zápasy i ve Švédsku,“ podotkl Jakub Robenek.