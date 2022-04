Chelsea, zlá žena FBC Ostrava, stále vstřebává zisk titulu

A skutečnost?

Je rok 2022 a Chalupová s ostravským klubem vybojovala mistrovský titul. První v historii, když Ostravanky v superfinále porazily Chodov 4:2.

„Přechodem do Ostravy jsem se chtěla sportovně i osobnostně posunout,“ zavzpomínala dvacetiletá Chalupová. „FBC mi otevřel dveře. Hlavně jsem se chtěla chytit v juniorkách, ale Kuba (trenér Robenek) mi hned v první sezoně dal příležitost zahrát si za ženské áčko.“

Chalupová ve finále naskočila i do prvního útoku. „Kdyby mi někdo řekl, když u nás začínala, že bude hrát superfinále v první lajně, tak bych se trochu smál,“ přiznal ostravský trenér Jakub Robenek.

Kdy si uvědomil, že by v první řadě hrát mohla? „Ve finále...“ smál se kouč. „Ale ne, těžko se to popisuje. Zlepšovala se průběžně. Zpočátku to bylo hodně o kondici. Patří však mezi holky, které vynikají rychlostí. Je to typ, proti němuž nechcete hrát, chcete ji mít v týmu.“

Robenek dodal, že Chalupová je v dobrém slova smyslu takový hajzlík. „Každý musí mít v týmu svou roli. Není to jen o individuálních dovednostech, družstvo musí být postavené komplexně. U nás třeba Míša (Mlejnková) nastřílí přes čtyřicet gólů. A Chelsea? Na tu je spousta faulů. Byly i v superfinále.“ Jak se Chalupové slova o tom, že je jakousi zlou ženou týmu, poslouchají? „Dobře,“ odpověděla. „V té své roli se cítím dobře. Ráda se za někoho postavím, něco na hrací ploše vyhrotím. To si užívám.“

Trenér mluvil o Chalupové jako o Chelsea... To je její přezdívka. „Tu mám už z Opavy,“ vysvětlila útočnice. „Když jsem s florbalem začínala, nosila jsem věci s logem Chelsea, a když holky ještě neznaly moje jméno, tak mi tak začaly říkat.“

Fotbalové Chelsea ale fandí. A sama fotbal ráda hraje. „Hrávala jsem ho s klukama u nás v Oticích,“ podotkla.

Kromě toho se věnovala i mažoretkovému sportu. V něm je dokonce mistryní světa. „Ale letošní florbalový titul stavím výše, je za ním více dřiny. Mažoretky byly fajn, ale dělat jsem je nechtěla. Florbal mě baví o hodně více,“ prohlásila.

Ostravské florbalistky si uvědomují, že obhájit titul v příštím roce bude nesmírně těžké. Ale zatím to neřeší.

„Hodně lidí se ptá, jaké máme další ambice, ale říkám jim, že jsou blázni. My ještě slavíme!“ smála se Nikol Chalupová. „Ještě jsem pořádně nevstřebala semíčko, v němž jsme vyřadily Vítkovice, natož finále. Zatím si triumf pořád užíváme.“