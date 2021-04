Florbalisté Mladé Boleslavi a Vítkovic postoupili do semifinále superligy

Mladá Boleslav opět nezaváhala a po porážce z úvodního utkání sezony s Vítkovicemi drží sérii už 29 vítězství. Shodně třemi body za dvě branky a jednu asistenci pomohli k vítězství v Kbelích Daniel Šebek a Martin Tokoš, dvakrát za vítěze skóroval také Jan Natov.

„Dneska už jsme od začátku utkání cítili z Blacků, že už nemají tolik energie a hřiště nám nechali hodně volné. Udělali nám to utkání celkem pohodlné. Na to, jak je jejich tým mladý a jsou to jejich první zkušenosti v play off, tak byla ta série těžká,“ řekl trenér Mladé Boleslavi Petr Novotný.

Vítězství Vítkovic režíroval šesti body za čtyři branky a dvě asistence Lukáš Hájek. „Dneska sehrál soupeř rozhodně nejlepší zápas v sérii. Myslím si, že kdyby tak hrál od začátku, tak by to bylo pro nás náročnější,“ uvedl vítkovický kouč Pavel Brus.

Chodov i podruhé doma zlomil vyrovnaný souboj s Bohemians na svou stranu a vede 3:1 na utkání. Zatímco v pátek rozhodl celek z Jižního Města v samostatných nájezdech, dnes si vítěznou branku připsal v čase 58:05 Martin Řezáč. Přihrál mu na ni Petr Majer, jenž nasbíral celkem čtyři body za gól a tři asistence.

Postupový mečbol získala i ve druhém pražské derby Sparta proti Tatranu Střešovice díky vítězství 5:4 po samostatných nájezdech. V šesté sérii je rozhodl Marek Zouzal. Domácí se tak radovali i přesto, že v utkání třikrát ztratili náskok.