Florbalisté Mladé Boleslavi si pro semifinále vybrali Chodov

Kouč Mladé Boleslavi Petr Novotný zapojil do výběru protivníka celý tým. „Preference hráčů nebyly úplně jednoznačné. Především ale od většiny zaznívalo, že necítí, že by jedna cesta byla lehčí než ta druhá. Myslím, že jsme byli při volbě semifinálového soupeře poprvé v situaci, kdy týmy na výběr jsou výkonnostně velmi vyrovnané. Ostatně to dokazuje i základní část, v níž Chodov získal stejně bodů jako Sparta,“ uvedl Novotný v tiskové zprávě mladoboleslavského klubu.



Bylo jasné, že o čtvrtou účast v superfinále za sebou a celkově pátou bude Mladá Boleslav stejně jako ve čtvrtfinále bojovat s pražským soupeřem.

„Máme za sebou čtvrtfinálovou sérii s týmem, který byl hodně důrazný, hrál se hodně soubojový florbal a dá se říct, že to stejné by nás čekalo i se Spartou, což ukázalo její čtvrtfinále proti Tatranu. Týmový hlas převážil k Chodovu, který nemá svůj florbal vyloženě postavený na těchto základech. Chceme si zahrát trochu jinou sérii,“ vysvětlil Novotný, který jediný titul Mladé Boleslavi v roce slavil ještě jako ofenzivní opora na hřišti.

V základní části Mladá Boleslav zvítězila nad Chodovem doma 4:3 po nájezdech a venku 8:3. Oba týmy na sebe narazily i v semifinále play off předloni a Středočeši vyhráli sérii po těsných výsledcích 4:0 na zápasy.

„Proti Chodovu nás čeká výzva. Bude proti nám silný protivník. Očekávám, že budou rozhodovat koncovky zápasů. Můžeme se dostat i pod výsledkový tlak, můžeme nějaký zápas ztratit. Na to všechno budeme připraveni, chceme postoupit do superfinále,“ dodal Novotný.

Vítkovice stejně jako Mladá Boleslav proti Black Angels zvládly ve čtvrtfinále postup v městském derby přes FBC Ostrava v nejrychlejší možné době 4:0 na utkání. Sparta podobně jako Chodov potřebovala na účast mezi nejlepšími čtyřmi šest utkání. V tomto ročníku Vítkovice zdolaly Spartu doma 5:3 a v Praze 7:4.

Start semifinálových sérií hraných opět na čtyři výhry je naplánován na 8. května, ale jedná se o uspíšení začátku o týden. Superfinále se bude konat pravděpodobně v neděli 13. června. Ze čtveřice účastníků semifinále dosud nezískala žádný titul jen Sparta. Vítkovice slavily už sedmkrát (1996, 1997, 2000, 2009, 2013, 2014 a 2019) a Chodov dvakrát (2016 a 2017).