Florbalisté Boleslavi otočili duel proti Chodovu a berou v semifinále první výhru

„Pro nás to byl dobře rozehraný zápas, vletěli jsme do něj. A pak už taková ohraná písnička - vzpomínám si, že i dva roky zpátky jsme proti Boleslavi měli dobře rozehrané zápasy, ale je to velmi zkušený tým a koncovky zápasů zvládá. V těch posledních minutách bychom měli být lepší. Řekneme si k tomu, co bude potřeba,“ řekl obránce Chodova Tomáš Sýkora.

Úvodní dějství se Mladé Boleslavi nepovedlo. V 9. minutě otevřel skóre Michal Podhráský, potom využil přesilovou hru Daniel Eremiáš a v 16. minutě poslal Tomáš Sýkora Chodov do vedení už 3:0. Ve druhé části nejdříve snížili Jan Natov s Curneym, ale ve 34. minutě ještě zareagoval brankou na 4:2 Ondřej Mikeš.

Definitivní obrat zahájil 53 sekund před koncem druhé části Jakub Bína a ve 44. minutě během 14 sekund otočili stav Filip Zakonov s Danielem Šebkem. Díky další brance Curneyho a přesilovkové trefě Milana Tomašíka unikli Středočeši už do náskoku 7:4. Naději hostů ještě vykřesal Marek Vávra, ale 58 sekund před koncem při power play Chodova dovršil hattrick Curney, který si polepšil v 94. utkání v play off na 99 gólů.

„Musíme být moc spokojení, otáčeli jsme vývoj, Chodov výborně bránil jako obvykle. První třetina nám nevyšla a celkově jsme v celém utkání udělali hodně chyb. Přišli jsme o sebevědomí a těžko jsme se do zápasu vraceli. Není to výmluva, ale myslím si, že je to odraz toho, že se téměř měsíc nehrálo. Chodov určitě byl připravenější než my,“ uvedl trenér Mladé Boleslavi Petr Novotný.

Druhý zápas série na čtyři vítězné zápasy bude hostit v pondělí od 17:00 opět Mladá Boleslav. V neděli od 20:00 se hraje druhý souboj mezi Vítkovicemi a Spartou.