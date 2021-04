Florbalisté Střešovic a Bohemians odvrátili vyřazení ve čtvrtfinále superligy

Tatran po dvou porážkách na hřišti Sparty dokázal v domácí hale v Řepích zabrat. Úvod duel poznamenal kluzký povrch, který se vinou venkovního počasí v hale vytvořil. Po minutě hry rozhodčí zápas přerušili a pokračovalo se po dvaceti minutách po úpravě hřiště.

Sparta dvakrát odpověděla na vedení domácích, ale mezi 50. a 53. minutou získali Matěj Havlas s Filipem Langerem Tatranu rozhodující náskok 4:2. Za Spartu sice hned za 12 sekund snížil Marek Zouzal, ale za dalších 76 vteřin pojistil výhru Střešovic Martin Šindelář.

„Myslím, že jsme konečně předvedli playoffový výkon. Hráli jsme dobře v pohybu. Nebáli jsme se a konečně jsme předvedli, co v nás je. Pokud na to dokážeme navázat i ve středu, tak série bude ještě dlouhá a věřím, že dopadne v náš prospěch,“ řekl Langer, který se na úspěchu podílel dvěma góly a jednou asistencí.

V sérii Bohemians s Chodovem pokračovala Šárkova střelecká exhibice, ale jeho týmu přinesla teprve druhou výhru. V pěti zápasech už dal 14 gólů a zaznamenal celkem 19 bodů. A bude mít šanci bilanci znovu rozšířit, protože Bohemians nepřipustili třetí prohru v řadě.

I když Bohemians ve 23. minutě vedli už 6:0, soupeř se dokázal vrátit do hry a udělal z utkání drama, protože do konce druhé třetiny zkorigoval stav na 5:7. Ve 46. minutě zvýšil na 8:5 čtvrtým gólem v utkání Šárka. V polovině třetí třetiny snížil Ondřej Mikeš a domácí pak mohli děkovat brankáři Radovanu Michajlovičovi, který dvoubrankový náskok udržel.

„V první třetině jsme konečně ukázali naši kvalitu a drželi jsme to i část druhé třetiny. Pak se to ale trošku sesypalo, soupeř se dostal na koně a museli jsme bojovat až do poslední vteřiny. Myslím si, že se nám dneska dařilo nedržet nějakou údržbu a furt jsme hráli. Že soupeř dá góly, bylo jasné, ale udrželi jsme to vedení kvalitní aktivní hrou. Nehráli jsem žádného zanďoura,“ podotkl Šárka.

FbŠ Bohemians : FAT PIPE Florbal Chodov 8:6 (5:0, 2:5, 1:1) Góly:

07:32. Šárka

12:11. Šárka (Vojtíšek)

13:06. Buršík (Pěnička)

13:57. Tomčo

18:23. Pěnička (Buršík)

22:47. Šárka (Krebner)

34:12. Krebner (Šárka)

45:38. Šárka (Malič) Góly:

25:46. Ondrušek (Sýkora)

31:37. Eremiáš (M. Vávra)

35:04. Eremiáš (Majer)

35:14. Plíhal (Vošta)

39:08. Majer (M. Vávra)

49:17. Mikeš (Ondrušek) Sestavy:

Michajlovič (Zavřel, Kotouček) – Zezulka, Čihák, Šimáně – Šebek, Krebner, M. Forman – Vojtíšek, Buršík, Tomčo – Malič, Pěnička, Kawulok – Kratina, F. Forman, Růžek – Šárka, Krbec. Sestavy:

Hodík (Šimůnek) – Maxa, T. Vávra, Sýkora, J. Bauer, Podhráský, Strnad, Dufek, Horký, Slunečko – Mikeš, Plíhal, J. Koutný – Vošta, M. Vávra, Ondrušek – Řezáč, Eremiáš, Majer. Rozhodčí: Valenta – Žďárský Počet diváků: Bez diváků Stav série: 2:3