ONLINE: Finsko - Česko 0:0, florbalistky mohou získat světový bronz

Přitom Češky v semifinále nad Švýcarkami vedly ještě v 59. minutě 6:2, jenže pak domácí tým odvolal brankářku a skvělým finišem výsledek zvrátil.

Češky tak čeká boj o bronz. Zisk medaile by byl i přes sobotní zklamání velký úspěch. „Popravdě jsme do zápasu se Švýcarkami daly úplně všechno, bude fakt těžké přepnout, ale není důvod si nevěřit ,“ říká kapitánka Eliška Krupnová

„Každá z nás bude chtít odčinit zkrat, co jsme předvedly, to může být hnací motor,“ věří brankářka Jana Christiánová. Finky mají dvě tři dobré hráčky, které rozhodují zápas, bude třeba si je pohlídat. Ale celých šedesát minut, ne padesát osm, snad to vyjde aspoň na bronz.“

Češky získaly jediné pódiové umístění před osmi lety právě ve Švýcarsku, v rozhodujícím utkání porazily domácí florbalistky. Švýcarky ve finále vyzvou od 16:30 úřadující šampionky ze Švédska.